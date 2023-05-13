Аналитики дали прогноз, как изменится курс доллара в Украине к лету — Finance.ua

Аналитики дали прогноз, как изменится курс доллара в Украине к лету Сегодня 08:59 — Валюта

Курс доллара в Украине до начала лета не изменится даже в случае остановки «зернового соглашения».

Эксперты уверены, что операцию продлят, но если этого не произойдет, то наличный курс доллара может вырасти примерно на 1 гривну, катастрофических последствий не последует, передает «Обозреватель».

«Думаю, на курс не сильно повлияет это, потому что он зависит от баланса поступления иностранной валюты и расходов на импорт товаров, а большую часть поступлений составляют гранты и кредиты от наших партнеров. Это гораздо больше поступлений, чем те, которые может получить Украина благодаря „зерновому соглашению“. Я думаю, что существенных изменений не будет», — заявил старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

Аналитик аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ уверен, что соглашение продлят:

«Стамбульская „зерновая инициатива“ была в свое время серьезной геополитической победой президента Украины Зеленского и президента Турции Эрдогана, она сформировала логистическую зону в северо-западном Причерноморье. Я не думаю, что есть какие-то серьезные рычаги, чтобы эту зону безопасности сломать, более того, она находится под защитой воздушно-военного флота. И если сугубо теоретически предположить, что соглашение не продлят, то это будет для нас иметь достаточно негативное влияние»

Похожего мнения придерживается и специалист отдела продаж компании Dragon Capital Сергей Фурса.

УНІАН По материалам:

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