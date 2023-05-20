Что будет с ценами в Украине: банкиры и финансовые аналитики улучшили прогнозы — Finance.ua

Что будет с ценами в Украине: банкиры и финансовые аналитики улучшили прогнозы Сегодня 10:05 — Личные финансы

Что будет с ценами в Украине: банкиры и финансовые аналитики улучшили прогнозы

Инфляционные ожидания в Украине улучшились. Банкиры, финансовые аналитики и граждане ожидают, что рост цен в последующие 12 месяцев замедлится.

Об этом свидетельствуют данные опросов НБУ

По данным НБУ, банкиры в апреле прогнозировали годовую инфляцию на уровне 17,4%. В январе они ожидали инфляцию 22,9%.

Финансовые аналитики в апреле прогнозировали инфляцию 16,2% по сравнению с 16,8% в марте.

В то же время население прогнозирует инфляцию 11,0% (в марте — 12,4%).

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, потребительские цены в Украине в апреле 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%, что значительно меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (21,3%);

Как сообщали в НБУ, в апреле 2023 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 17,9% с 21,3% в марте благодаря существенному предложению продовольствия, достаточным запасам горючего, а также улучшению инфляционных и курсовых ожиданий;

исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что снижение цен на сезонные овощи, в частности помидоры, огурцы и морковь, ожидается в начале или середине июня. Цены могут упасть примерно на 20−30%.



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