Что будет с ценами на овощи осенью: прогноз эксперта — Finance.ua
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Что будет с ценами на овощи осенью: прогноз эксперта

Личные финансы
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В Украине с началом войны цены на продукты питания выросли на 20%, а цены на овощи сдерживаются сезонным фактором. Но осенью овощи на украинском рынке подорожают на 10–15%.
Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
По его словам, на цены на продукты будут давить инфляция, нарушения логистических цепочек, рост цен на топливо, стоимость энергоносителей и расходы на хранение продукции.
«С начала войны цены на товары выросли более чем на 20%. Сейчас август, сезон сбора овощей, поэтому наблюдаем снижение стоимости из-за увеличения предложения. Картофель, огурцы, томаты и другие овощи подешевели, сезонный фактор продлится до октября месяца. Учитывая, что определенное количество украинцев выехали за границу, это также способствовало снижению цен на сезонные овощи. Но осенью возрастут затраты на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличения цены на 10-15% на все группы», — отметил Денис Марчук.
По материалам:
Діло
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