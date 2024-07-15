Что будет, если не обновить данные в ТЦК после 16 июля — Finance.ua

Что будет, если не обновить данные в ТЦК после 16 июля Сегодня 14:00 — Личные финансы

Что будет, если не обновить данные в ТЦК после 16 июля

Все военнообязанные, которые не обновят данные до 16 июля, автоматически становятся уклонистами и подпадают под штрафные санкции.

Такой информацией в эфире «Киев24» поделился народный депутат от фракции Слуга народа Александр Федиенко.

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«Но ТЦК должно провести соответствующие юридические, процедурные действия с каждым военнообязанным гражданином. Те люди, которые по определенным причинам не смогли обновиться до 16, могут прийти позже и обновиться. Если они обновятся — в том же Административном кодексе выписано, что на таких людей не налагается административный штраф. Поскольку эти люди сами устранили административное правонарушение», — пояснил Федиенко.

18 мая 2024 вступил в силу закон о мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны обновить свои военно-учетные данные. Этот срок подходит к концу 16 июля. И за уклонение от обновления военно-учетных данных может применяться штраф в размерах от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривен.

Однако некоторые категории военнообязанных могут избежать штрафа. В частности, при условии, что человек предоставит документы или другие подтверждения, доказывающие невозможность обновления данных в течение 60 дней.

УНІАН По материалам:

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