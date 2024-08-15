Через «Дію» забронировали около 160 тысяч работников: где больше всего — Finance.ua

Через «Дію» забронировали около 160 тысяч работников: где больше всего Сегодня 10:13 — Личные финансы

Через «Дію» забронировали около 160 тысяч работников: где больше всего

С начала официального запуска сервиса электронного бронирования через портал Дія предприятия уже забронировали около 160 тысяч работников. Общее количество забронированных составляет 770 тысяч человек.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Бизнес продолжает активно бронировать своих работников благодаря порталу Дія. По состоянию на 14 августа через Дію уже забронировали около 160 тысяч сотрудников критически важных предприятий и предприятий, работающих на нужды Сил безопасности и обороны. Этот процесс происходит автоматически, что позволяет сократить как время подачи документов бизнесом, так и время ожидания получения результатов. Наиболее активно бронируют работников предприятия из Киевской, Днепропетровской и Львовской областей», — подчеркнула Свириденко.

Где забронировали больше всего работников:

Киевская обл. — 55 тыс.;

Днепропетровская обл. — 16,6 тыс.;

Львовская обл. — 13,7 тыс.;

Харьковская обл. — 9,7 тыс.;

Одесская обл. — 7,7 тыс.

Инфографика: Минэкономики

Алгоритм бронирования на портале Дія

1. Министерства, ОВА вносят в Единый перечень предприятия, учреждения и организации, которые, согласно законодательству, признаны критически важными.

2. Руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, подает на портале Дія списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью.

3. Система автоматически проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли его данные в реестре Оберег.

4. Дія в течение суток отправляет уведомление руководителю предприятия в личный кабинет с данными о результате рассмотрения.

5. В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в Резерв+.

Для желающих получить бронирование в бумажной форме, и в дальнейшем доступна такая возможность.

Справка Finance.ua:

бронирование военнообязанных работников — это процедура, позволяющая определенным категориям сотрудников критически важных предприятий получить отсрочку от мобилизации (до 6 месяцев);

в случае принятия законопроектов по экономическому бронированию, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от избранной модели;

физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать работника, должно иметь доход не менее 61,2 тысяч гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысяч гривен. Соответствующие нормы содержат зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, касающиеся экономического бронирования работников украинских предприятий.

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