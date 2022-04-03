Чехия выдала почти 255 тысяч спецвиз украинцам — Finance.ua

Чехия выдала почти 255 тысяч спецвиз украинцам

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Чехия выдала почти 255 тысяч спецвиз украинцам

С начала российской агрессии против Украины в Чехии украинским беженцам было выдано 254 537 виз.

Об этом сообщает МВД Чешской Республики в Tвиттере

В частности, только в течение пятницы было выдано 2 824 визы беженцам.

В чешской иммиграционной полиции при этом зарегистрировались 142529 беженцев войны. Следует заметить, что дети до 15 лет в регистрации не нуждаются — эта категория составляет треть всех беженцев.

МВД фиксирует постепенное уменьшение потока беженцев в последние дни. Однако, по оценкам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, всего в стране могут находиться до 550 тысяч украинцев, которые спасаются от войны.

По данным ООН, с начала полномасштабной войны россии против Украины нашу землю покинуло более 4 миллионов человек. Всего из-за жестоких военных действий российской армии свой дом вынужденно покинули более 10 миллионов наших сограждан — каждый четвертый украинец.

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