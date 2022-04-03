Чехия выдала почти 255 тысяч спецвиз украинцам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Чехия выдала почти 255 тысяч спецвиз украинцам

Сегодня 06:22Личные финансы
301
Чехия выдала почти 255 тысяч спецвиз украинцамЧехия выдала почти 255 тысяч спецвиз украинцам
С начала российской агрессии против Украины в Чехии украинским беженцам было выдано 254 537 виз.
Об этом сообщает МВД Чешской Республики в Tвиттере.
В частности, только в течение пятницы было выдано 2 824 визы беженцам.
В чешской иммиграционной полиции при этом зарегистрировались 142529 беженцев войны. Следует заметить, что дети до 15 лет в регистрации не нуждаются — эта категория составляет треть всех беженцев.
МВД фиксирует постепенное уменьшение потока беженцев в последние дни. Однако, по оценкам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, всего в стране могут находиться до 550 тысяч украинцев, которые спасаются от войны.
По данным ООН, с начала полномасштабной войны россии против Украины нашу землю покинуло более 4 миллионов человек. Всего из-за жестоких военных действий российской армии свой дом вынужденно покинули более 10 миллионов наших сограждан — каждый четвертый украинец.

Справка Finance.ua:

  • в Румынию, Польшу, Молдову, Словакию, Венгрию льется нескончаемый поток вынужденных переселенцев, убегающих от обстрелов и российских фашистов. Как получить статус беженца, процедура, сроки;
  • какие профессии сегодня нужны в Европе и как война повлияла на рынок труда внутри страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.