Чехия выдала почти 255 тысяч спецвиз украинцам — Finance.ua

С начала российской агрессии против Украины в Чехии украинским беженцам было выдано 254 537 виз.
Об этом сообщает МВД Чешской Республики в Tвиттере.
В частности, только в течение пятницы было выдано 2 824 визы беженцам.
В чешской иммиграционной полиции при этом зарегистрировались 142529 беженцев войны. Следует заметить, что дети до 15 лет в регистрации не нуждаются — эта категория составляет треть всех беженцев.
МВД фиксирует постепенное уменьшение потока беженцев в последние дни. Однако, по оценкам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, всего в стране могут находиться до 550 тысяч украинцев, которые спасаются от войны.
По данным ООН, с начала полномасштабной войны россии против Украины нашу землю покинуло более 4 миллионов человек. Всего из-за жестоких военных действий российской армии свой дом вынужденно покинули более 10 миллионов наших сограждан — каждый четвертый украинец.
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