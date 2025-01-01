Чего ждать от курса доллара в 2025 году: ответ главы НБУ — Finance.ua

Чего ждать от курса доллара в 2025 году: ответ главы НБУ Сегодня 16:10 — Валюта

Чего ждать от курса доллара в 2025 году: ответ главы НБУ

Национальный банк Украины в 2025 году обеспечит «устойчивость» валютного рынка. Курс доллара «не взлетит в космос».

Пышный напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов по валютному курсу, и в очередной раз отметил, что курс, «определенный государственным бюджетом, не является для Национального банка целью и никогда не был».

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«Устойчивость валютного рынка — вот это наша цель. Возвращение в режим функционирования валютного рынка максимально рыночных механизмов спроса и предложения — это тоже наша цель», — сказал он.

Пышный рассказал, что в момент полномасштабного НБУ вынужден был отказаться от плавающего курса и инфляционного таргетирования. «Но в октябре 2023 года мы отказались от фиксированного курса и перешли в режим управляемой гибкости», — добавил он.

«Да, мы понимаем, что на рынке присутствует существенный структурный дефицит. И мы его покрываем, сглаживая чрезмерные колебания. Но переход к управляемой гибкости позволил Национальному банку вернуть постепенно в режим функционирования валютного рынка влияние таких вещей, как спрос и предложение», — сказал глава НБУ.

По его словам, именно фактическое состояние украинской экономики, те восстановительные процессы, которые мы шаг за шагом стимулируем, определяют на самом деле то, какой курс".

«Поэтому для нас было важно, чтобы курс начал выполнять функцию поглотителя шоков, а не генератора, и это происходит, обеспечить устойчивость валютного рынка, и это также происходит, и вернуть на рынок спрос и предложение как факторы, определяющие конъюнктуру и соответствующую курсовую динамику», — добавил он.

Национальный банк остается на рынке и осуществляет соответствующие валютные интервенции, покрывая возникающий именно в частном секторе структурный дефицит, «не позволяя гривне улететь в космос», сообщил он.

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«Если сводить эти все сложные материи к какому-то одному предложению, я могу сказать: «Не ждите от нас, что гривна улетит в космос», — сказал глава НБУ.

По его словам, важным компонентом валютной устойчивости является тот факт, что золотовалютные резервы на конец 2024 года будут больше 43 млрд долларов, на конец 2025 года равны 41 млрд долларов.

«Мы имеем существенно меньшую неопределенность в источниках и в форматах, по которым Украина будет получать международную помощь от партнеров в следующем году. Все эти компоненты дают нам основания говорить о том, что у нас достаточно факторов, которые позволят нам быть эффективными для того, чтобы валютный рынок оставался устойчивым», — добавил он.

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