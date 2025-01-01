Чего ждать от курса доллара в 2025 году: ответ главы НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чего ждать от курса доллара в 2025 году: ответ главы НБУ

Валюта
67
Чего ждать от курса доллара в 2025 году: ответ главы НБУ
Чего ждать от курса доллара в 2025 году: ответ главы НБУ
Национальный банк Украины в 2025 году обеспечит «устойчивость» валютного рынка. Курс доллара «не взлетит в космос».
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью каналу «Мы — Украина».
Пышный напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов по валютному курсу, и в очередной раз отметил, что курс, «определенный государственным бюджетом, не является для Национального банка целью и никогда не был».
Читайте также
«Устойчивость валютного рынка — вот это наша цель. Возвращение в режим функционирования валютного рынка максимально рыночных механизмов спроса и предложения — это тоже наша цель», — сказал он.
Пышный рассказал, что в момент полномасштабного НБУ вынужден был отказаться от плавающего курса и инфляционного таргетирования. «Но в октябре 2023 года мы отказались от фиксированного курса и перешли в режим управляемой гибкости», — добавил он.
«Да, мы понимаем, что на рынке присутствует существенный структурный дефицит. И мы его покрываем, сглаживая чрезмерные колебания. Но переход к управляемой гибкости позволил Национальному банку вернуть постепенно в режим функционирования валютного рынка влияние таких вещей, как спрос и предложение», — сказал глава НБУ.
Читайте также
По его словам, именно фактическое состояние украинской экономики, те восстановительные процессы, которые мы шаг за шагом стимулируем, определяют на самом деле то, какой курс".
«Поэтому для нас было важно, чтобы курс начал выполнять функцию поглотителя шоков, а не генератора, и это происходит, обеспечить устойчивость валютного рынка, и это также происходит, и вернуть на рынок спрос и предложение как факторы, определяющие конъюнктуру и соответствующую курсовую динамику», — добавил он.
Национальный банк остается на рынке и осуществляет соответствующие валютные интервенции, покрывая возникающий именно в частном секторе структурный дефицит, «не позволяя гривне улететь в космос», сообщил он.
Читайте также
«Если сводить эти все сложные материи к какому-то одному предложению, я могу сказать: «Не ждите от нас, что гривна улетит в космос», — сказал глава НБУ.
По его словам, важным компонентом валютной устойчивости является тот факт, что золотовалютные резервы на конец 2024 года будут больше 43 млрд долларов, на конец 2025 года равны 41 млрд долларов.
«Мы имеем существенно меньшую неопределенность в источниках и в форматах, по которым Украина будет получать международную помощь от партнеров в следующем году. Все эти компоненты дают нам основания говорить о том, что у нас достаточно факторов, которые позволят нам быть эффективными для того, чтобы валютный рынок оставался устойчивым», — добавил он.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.