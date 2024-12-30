Доллар может достичь 47 гривен в 2025 году: банкир рассказал, что будет влиять на курс — Finance.ua

Доллар может достичь 47 гривен в 2025 году: банкир рассказал, что будет влиять на курс Сегодня 09:50 — Валюта

Доллар может достичь 47 гривен в 2025 году: банкир рассказал, что будет влиять на курс

Курс доллара по отношению к гривне в течение 2025 года будет колебаться с периодами роста и снижения, однако постепенно гривна может ослабиться до уровня в 46−47 грн/долл.

Такой прогноз озвучил начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

Эксперт отметил, что сейчас можно лишь определить основные факторы, которые могут сказаться на курсовых показателях.

«Это и ход войны, и общая экономическая ситуация — от развития стратегических отраслей до уровня благосостояния граждан (особого внимания заслуживает уровень инфляции), объем международной финпомощи, объем международных резервов и т. п. », — отметил банкир.

В то же время, Лесовой напомнил, что средневзвешенный курс в бюджете на 2025 год заложен на уровне 45 грн/долл.

«То есть, по аналогии 2024 года, это означает, что курсовые показатели будут изменяющимися с этапами роста и снижения, однако в конце 2025 года они могут колебаться в диапазоне 46−47 грн «, — считает он.

По словам эксперта, в течение 2024 года на рынке происходила мягкая девальвация с постепенным ростом валютных курсов.

«За эти три весенних месяца официальный курс доллара совершил рывок на 6% - курс вырос с 38,04 грн (на 1 марта) до 40,45 грн (по состоянию на 1 июня)», — сказал Лесовой.

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УНІАН По материалам:

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