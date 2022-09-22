Частный сектор должен стать одним из основных драйверов восстановления Украины — Шмыгаль — Finance.ua
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Частный сектор должен стать одним из основных драйверов восстановления Украины — Шмыгаль

Казна и Политика
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Частный сектор должен стать одним из основных драйверов восстановления Украины — Шмыгаль
Частный сектор должен стать одним из основных драйверов восстановления Украины — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с президентом Польши Анджеем Дудой открыли в Нью-Йорке мероприятие UN Global Compact, посвященное послевоенному восстановлению Украины.
«С президентом Польши Анджеем Дудой открыли в Нью-Йорке мероприятие UN Global Compact, посвященное послевоенному восстановлению Украины. Храбрость нашего народа объединила вокруг помощи Украине сотни миллионов людей и десятки стран и организаций по всему миру. Спасибо за эту поддержку и верность принципу: «объединены в защите — объединены в восстановлении», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
Премьер отметил, что потенциал плана восстановления, который составляет $750 млрд, позволяет заинтересовать международные корпорации и инвесторов, чтобы они планировали участие в украинском обновлении уже сейчас.
«Важным аспектом мы видим создание неформальной трехсторонней платформы, которая будет включать украинские власти, международных партнеров, а также украинское гражданское общество и бизнес. Именно частный сектор должен стать одним из основных драйверов восстановления», — заявил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Украина планирует привлечь $37,9 млрд на финансирование дефицита госбюджета и $13,6 млрд на восстановление в 2023 году, наибольший вклад, как ожидается, соответственно $18 млрд и $6,5 млрд — внесут США через USAID;
  • восстановление и отстройка Украины будет стоить не менее $349 млрд, по общей оценке правительства Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка. Почти треть этих средств нужны в следующие полтора-три года;
  • процесс восстановления и отстройки Украины после войны с Россией будет проходить в несколько этапов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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