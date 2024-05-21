Цены на жилье в Украине за год растут: какие квартиры дорожают быстрее — Finance.ua
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Цены на жилье в Украине за год растут: какие квартиры дорожают быстрее

Недвижимость
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Цены на жилье в Украине за год растут: какие квартиры дорожают быстрее
Цены на жилье в Украине за год растут: какие квартиры дорожают быстрее
В первом квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.
Об этом свидетельствует Государственная служба статистики.
Таким образом, рост цен на жилье был пять раз выше, чем официальный уровень годовой инфляции (3,2%).

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По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 17,6%, на вторичном — на 15,3%.
  • Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 17,8%, на вторичном — на 15,9%.
  • Двухкомнатные квартиры на первичке — +17,5%, на вторичке — +15,2%.
  • Трехкомнатные квартиры на первичке — +17,9%, на вторичке — +15,5%.
Цены на жилье в Украине за год растут: какие квартиры дорожают быстрее

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры с начала 2024 года по Украине выросла на 4,2% до 6880 грн. В апреле на первое место по стоимости аренды вышла Львовская область (11 914 грн), обойдя Закарпатскую (11 772 грн), возглавлявшую рейтинг с начала 2023 года.
  • Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в столице составляет 14 тысяч гривен. В целом цена аренды в столице зависит от ее расположения, этажа, инфраструктуры, состояния дома и уровня комфорта.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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