Цены на жилье в Украине за год растут: какие квартиры дорожают быстрее — Finance.ua

Цены на жилье в Украине за год растут: какие квартиры дорожают быстрее Сегодня 14:02 — Недвижимость

Цены на жилье в Украине за год растут: какие квартиры дорожают быстрее

В первом квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.

Об этом свидетельствует Государственная служба статистики.

Таким образом, рост цен на жилье был пять раз выше, чем официальный уровень годовой инфляции (3,2%).

Читайте также: Как застраховать себя от недобросовестных арендаторов жилья

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 17,6%, на вторичном — на 15,3%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 17,8%, на вторичном — на 15,9%.

Двухкомнатные квартиры на первичке — +17,5%, на вторичке — +15,2%.

Трехкомнатные квартиры на первичке — +17,9%, на вторичке — +15,5%.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры с начала 2024 года по Украине выросла на 4,2% до 6880 грн. В апреле на первое место по стоимости аренды вышла Львовская область (11 914 грн), обойдя Закарпатскую (11 772 грн), возглавлявшую рейтинг с начала 2023 года.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в столице составляет 14 тысяч гривен. В целом цена аренды в столице зависит от ее расположения, этажа, инфраструктуры, состояния дома и уровня комфорта.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.