Цены на нефть упали из-за обеспокоенности по поводу спроса в Китае — Finance.ua
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Цены на нефть упали из-за обеспокоенности по поводу спроса в Китае

Энергетика
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Цены на нефть упали из-за обеспокоенности по поводу спроса в Китае
Цены на нефть упали из-за обеспокоенности по поводу спроса в Китае
Цены на нефть снизились во вторник из-за опасений, что замедление китайской экономики сократит спрос.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 21 цент, или на 0,25%, до 84,64 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 25 центов, или на 0,31%, до 81,66 доллара.
Рыночный стратег IG Еп Джун Ронг отметил, что слабые экономические данные из Китая «вызывают определенные сомнения в том, не являются ли участники рынка чрезмерно оптимистичными в отношении прогнозов спроса на нефть в Китае».
Вторая по величине экономика мира выросла на 4,7% в апреле-июне, согласно официальным данным, что является самым медленным показателем с первого квартала 2023 года и не соответствует прогнозу 5,1% в опросе Reuters. Рост также замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, когда он составил 5,3%, что было обусловлено продолжительным спадом на рынке недвижимости и нестабильностью рабочих мест.
В США глава ФРС Джером Пауэлл заявил в понедельник, что три показателя инфляции в США за второй квартал этого года «несколько добавляют уверенности» в том, что темпы роста цен стабильно возвращаются к целевому показателю центрального банка, что участники рынка интерпретируют как указание на то, что поворот к снижению процентных ставок может быть не за горами.
Более низкие процентные ставки снижают стоимость заимствований, что может стимулировать экономическую активность и спрос на нефть.
По материалам:
Економічна Правда
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