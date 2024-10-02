Цены на квартиры падают: что происходит на рынке недвижимости Украины — Finance.ua

Цены на квартиры падают: что происходит на рынке недвижимости Украины Сегодня 13:01 — Личные финансы

Цены на квартиры падают: что происходит на рынке недвижимости Украины

Стоимость жилья в Киеве и других крупных украинских городах несколько снижается в последние месяцы, несмотря на то, что на рынке новостроек наблюдается дефицит.

Этому способствует как рост предложения со стороны продавцов «вторички» на 15−20%, так и в целом пессимистические настроения из-за войны в стране.

Спрос и цены

Первичка

По словам эксперта по недвижимости, риэлтора Евгения Шевцова, рынок первичного жилья в Киеве находится в сложной фазе.

Многие застройщики остановили работу из-за отсутствия финансовой подушки или частично прекратили покупку и строительство новых многоквартирных домов, а другие наоборот — несмотря на риски возобновили свою деятельность, в т. ч. на объектах, остановленных в начале войны.

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«На рынке недвижимости столицы и некоторых городов в центральной и западной частях Украины наблюдается дефицит нового жилья, в частности, объектов, которые находятся на этапе сдачи в эксплуатацию или имеют высокий уровень готовности. В первую очередь, это касается небольших 1−2-комнатных квартир», — говорит Шевцов.

Как отмечает эксперт, средняя стоимость квадратного метра в киевской новостройке к началу осени стартует от $1200−1300, а цена зависит от локации, площади квартиры, материалов и т. д. Цены на жилье премиум-класса уже как минимум вдвое выше. При этом спрос на уже сданные в эксплуатацию объекты значительно превышает спрос на объекты в процессе строительства.

На первичном рынке недвижимости также наблюдается значительный дефицит квартир, которые продаются через государственную программу «Є-Оселя», поскольку большинство покупающих по этой программе — украинские военные и их родственники.

Вторичка

«На сегодняшний день наибольшим спросом пользуется именно вторичный рынок, так как большинство украинцев сейчас не имеют энергии и ресурсов заниматься ремонтами и на это тратить время. Ко вторичному рынку украинцы привыкли больше, потому что это готовое жилье», — отмечает Шевцов.

За последние месяцы количество выставленных на продажу квартир на вторичном рынке в Киеве и других городах выросло на 15−20%, что привело к снижению цены до 10% по сравнению с началом года. Похожая ситуация и в регионах, в том числе западных. Продавцы начали охотно торговаться, скидывая на сделке до 15% от начальной цены.

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По его словам, практически все клиенты, у которых есть бюджет с запасом, независимо от города ищут монолитно-каркасные дома и рассматривают низкие этажи, а также предпочитают индивидуальное газовое отопление. Пользуются хорошим спросом и дома с подземными паркингами.

Шевцов также отмечает рост предложений со стороны продавцов на загородные дома. Хотя цены на загородную недвижимость выросли, они еще не достигли довоенного уровня.

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