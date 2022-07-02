Цены на аренду жилья в Украине возвращаются к довоенному уровню — эксперт
Цены на аренду жилья в Украине постепенно возвращаются к довоенному уровню.
Об этом президент Ассоциации специалистов недвижимости Украины Юрий Пита сообщил в ходе информационного телемарафона.
«Ситуация с арендой в Украине в целом налаживается, потому что панические настроения отошли на задний план, поэтому цены постепенно возвращаются к уровню довоенных», — сказал он.
По словам Питы, в столице цены на аренду квартир упали на 40-50%.
Это связано с тем, что очень много предложений, спрос еще недостаточно активен, хотя мы наблюдаем, что возвращается к довольно активному уровню. Западные регионы также возвращаются к довоенному уровню, достаточно большое количество предложений появилось, дефицита нет,
— президент Ассоциации специалистов недвижимости Украины Юрий Пита.
Справка Finance.ua:
- в июне цены на квадратный метр нового жилья в среднем больше февральских. И это несмотря на то, что количество продаж значительно ниже, чем до начала полномасштабной войны. Возобновление строек продолжается, но не равномерно во всех регионах. В западных областях этот показатель достигает до 90%, в Одесской области — более 60%, а в столице — 40% застройщиков утверждают, что вернули рабочих на строительные площадки;
- средняя цена в Киеве составляет 1310$ за квадратный метр в новостройке, что на 40$ выше по сравнению с февральскими ценами. В Киевской области сегодня средняя цена за метр нового жилья обойдется инвестору в 800$;
- Львовская область показывает рост средней цены в валюте более чем на 10% по сравнению с предложениями отделов продаж в феврале. Самая маленькая однокомнатная квартира в новостройке в самом Львове будет стоить в среднем 1,6 миллиона гривен.
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