Центробанк рф повысил учетную ставку впервые с начала войны — Finance.ua
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Центробанк рф повысил учетную ставку впервые с начала войны

Мир
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Центробанк рф повысил учетную ставку впервые с начала войны
Центробанк рф повысил учетную ставку впервые с начала войны
До этого ставка оставалась неизменной с сентября, а последний раз ее повышали после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, когда Банк россии экстренно поднял ее до 20%, сообщает РБК.
Свое решение российский центробанк объяснил ростом инфляции из-за увеличения внутреннего спроса, который превышает возможности производства, в частности из-за недостатка работников.
ЦБ рф также признал, что проинфляционные риски существенно усиливаются из-за падения курса рубля. За июнь российская валюта упала к доллару на 10,4%, в июле тренд продолжился, в отдельные дни рубль торговался выше отметки 92 к доллару. Днем 21 июля доллар торгуется около 90 рублей.
Следовательно, российский центробанк ухудшил прогноз по инфляции: по обновленным данным, она составит 5−6,5% в 2023 году и 4% в 2024 году. Ранее регулятор прогнозировал рост цен в текущем году на уровне 4,5−6,5%.
В последний раз ЦБ рф повышал ставку в конце февраля 2022 года — после вторжения российских войск в Украину и замораживания золотовалютных резервов россии на Западе он экстренно повысил ее с 9,5% до 20%. Затем в течение полугода российский регулятор постепенно смягчал политику, а с сентября взял паузу в этом процессе.
По материалам:
Фінансовий клуб
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