Центробанк рф повысил учетную ставку впервые с начала войны — Finance.ua

Центробанк рф повысил учетную ставку впервые с начала войны Сегодня 19:47 — Мир

Центробанк рф повысил учетную ставку впервые с начала войны

До этого ставка оставалась неизменной с сентября, а последний раз ее повышали после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, когда Банк россии экстренно поднял ее до 20%, сообщает РБК.

Свое решение российский центробанк объяснил ростом инфляции из-за увеличения внутреннего спроса, который превышает возможности производства, в частности из-за недостатка работников.

ЦБ рф также признал, что проинфляционные риски существенно усиливаются из-за падения курса рубля. За июнь российская валюта упала к доллару на 10,4%, в июле тренд продолжился, в отдельные дни рубль торговался выше отметки 92 к доллару. Днем 21 июля доллар торгуется около 90 рублей.

Следовательно, российский центробанк ухудшил прогноз по инфляции: по обновленным данным, она составит 5−6,5% в 2023 году и 4% в 2024 году. Ранее регулятор прогнозировал рост цен в текущем году на уровне 4,5−6,5%.

В последний раз ЦБ рф повышал ставку в конце февраля 2022 года — после вторжения российских войск в Украину и замораживания золотовалютных резервов россии на Западе он экстренно повысил ее с 9,5% до 20%. Затем в течение полугода российский регулятор постепенно смягчал политику, а с сентября взял паузу в этом процессе.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.