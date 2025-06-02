Бюджет военного времени: Минфин закладывает на 2026 год продолжение войны — Finance.ua

Бюджет военного времени: Минфин закладывает на 2026 год продолжение войны Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Бюджет военного времени: Минфин закладывает на 2026 год продолжение войны

Министерство финансов Украины планирует государственный бюджет на 2026 год на основе более пессимистичного сценария — продолжения войны на протяжении всего следующего года. Планирование госбюджета усложняется из-за неопределенности развития событий.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время форума Forbes Money, передает «Интерфакс-Украина».

«С нашей точки зрения лучше закладывать средства на полный год войны. Это позволяет нам более четко планировать и избежать обвинений в недальновидности», — заявил он.

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Министр признал, что такой подход может вызвать негатив в обществе, однако с экономической точки зрения именно такое планирование целесообразно.

Финансирование на 2025 год поможет в 2026-м

Марченко напомнил, что летом 2024 года страны G7 согласились выделить Украине $50 млрд через механизм ERA за счет доходов от замороженных российских активов. Этих средств хватит не только на 2025 год, но и частично на 2026 год.

Министр подчеркнул, что оценивать ситуацию на 2026 год очень сложно из-за постоянной турбулентности. По его словам, настроение колеблется от ожиданий мирных договоренностей до опасений новых масштабных атак.

Завершение программы МВФ

Еще одним вызовом для Украины является завершение программы расширенного финансирования МВФ, открытой весной 2023 года. Она должна завершиться в первом квартале 2027 года. Это ограничивает возможности Украины в фискальной сфере.

В этой связи Украина ведет переговоры с международными партнерами об обеспечении финансирования на 2026 год и далее речь идет не только о поставках оружия, но и о долгосрочном финансировании украинской армии.

Напомним, оценка внешних потребностей на 2026 год также составляет около $39 млрд. В настоящее время подтверждена лишь примерно половина этой суммы.

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В мае министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с партнерами предложил Евросоюзу финансировать ВСУ и интегрировать украинскую армию в оборонную структуру Европы. По его словам, это поможет повысить безопасность в Европе и позволит Украине поддержать макрофинансовую устойчивость.

«Сегодня украинская армия обеспечивает защиту не только Украины, но всей Европы. Даже когда будет достигнут долгосрочный мир, ключевой риск для европейской безопасности со стороны россии будет сохраняться. У украинских есть военных опыт, которого нет у многих армий в мире, участвуя в высокотехнологичной войне против мощного врага», — заявлял тогда министр.

Справка Finance.ua:

после начала полномасштабной войны в 2022 году государственный бюджет Украины ежегодно пересматривается в сторону увеличения. В 2025 году запланированы доходы на уровне 2,33 трлн грн (без учета помощи от партнеров) и расходы — 3,93 трлн грн.

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