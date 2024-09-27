Бундестаг согласовал дополнительные €400 миллионов на военную поддержку Украины — Finance.ua

Бундестаг согласовал дополнительные €400 миллионов на военную поддержку Украины Сегодня 09:28 — Казна и Политика

Бундестаг согласовал дополнительные €400 миллионов на военную поддержку Украины

Бундестаг согласовал предложение правительства ФРГ по увеличению финансирования военной поддержки Украины примерно на 400 млн евро.

Об этом сообщается на сайте федерального правительства Германии.

«Бундестаг также согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на 400 млн евро. Это позволит закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запасные части, что эффективно усилит Вооруженные силы Украины в защите своей страны», — говорится в пресс-релизе.

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Также в правительстве ФРГ сообщили о том, что Германия «предоставит дополнительные 170 млн евро в краткосрочной перспективе для восстановления энергетической инфраструктуры Украины».

На полях 79-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду прошла вторая встреча участников «Украинского компакта».

«Участники подтвердили свою солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии и решимость продолжать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины столько, сколько будет необходимо. Они отметили свою поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, основанного на международном праве, включая устав Организации Объединения единых Наций и закрепленные в нем принципы», — говорится в сообщении.

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На заседании была принята совместная декларация стран G7 и других участников «Украинского компакта» для поддержки экономического восстановления и реконструкции Украины. Она подтверждает готовность оказать военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также в восстановлении.

«Таким образом, партнеры G7 подтверждают свои обязательства, взятые на саммите G7, по предоставлению дополнительных средств на общую сумму около 50 млрд долларов США до конца года», — заявили в правительстве ФРГ.

Укрінформ По материалам:

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