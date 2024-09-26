США объявили о новом пакете помощи Украине на $375 млн — Finance.ua

США объявили о новом пакете помощи Украине на $375 млн Сегодня 10:45 — Казна и Политика

США объявили о новом пакете помощи Украине на $375 млн

Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.

Об этом сообщило Министерство обороны США.

«Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Пентагоне, пакет, содержимое которого оценивается в 375 миллионов долларов США, должен удовлетворить самые неотложные потребности Украины. Он включает в себя боеприпасы класса «воздух — земля», боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие.

Сообщается, что в новый пакет военной помощи вошли:

боеприпасы класса «воздух — земля»

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS)

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм

ракеты TOW

противотанковые системы Javelin и AT-4

бронетранспортеры

бронированные машины с защитой от мин и засад (MRAP)

легкие тактические автомобили

бронированные мостовые системы

стрелковое оружие

патрульные катера

взрывное оборудование и боеприпасы

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Напомним, заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявляла , что Министерство обороны США использует «каждый цент» из тех средств, которые доступны для помощи Украины. Речь идет о $5,8 млрд из программы президентских полномочий PDA, благодаря которой можно отправлять Украине оружие со складов США.

Діло По материалам:

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