США объявили о новом пакете помощи Украине на $375 млн — Finance.ua

США объявили о новом пакете помощи Украине на $375 млн
Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.
Об этом сообщило Министерство обороны США.
«Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией», — говорится в сообщении.
Как отмечают в Пентагоне, пакет, содержимое которого оценивается в 375 миллионов долларов США, должен удовлетворить самые неотложные потребности Украины. Он включает в себя боеприпасы класса «воздух — земля», боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие.
Сообщается, что в новый пакет военной помощи вошли:
- боеприпасы класса «воздух — земля»
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS)
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм
- ракеты TOW
- противотанковые системы Javelin и AT-4
- бронетранспортеры
- бронированные машины с защитой от мин и засад (MRAP)
- легкие тактические автомобили
- бронированные мостовые системы
- стрелковое оружие
- патрульные катера
- взрывное оборудование и боеприпасы
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
Напомним, заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что Министерство обороны США использует «каждый цент» из тех средств, которые доступны для помощи Украины. Речь идет о $5,8 млрд из программы президентских полномочий PDA, благодаря которой можно отправлять Украине оружие со складов США.
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