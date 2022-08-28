Будут ли в Украине в 2022 году новые банкротства банков — мнение эксперта — Finance.ua
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Будут ли в Украине в 2022 году новые банкротства банков — мнение эксперта

Фондовый рынок
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Будут ли в Украине в 2022 году новые банкротства банков — мнение эксперта
Будут ли в Украине в 2022 году новые банкротства банков — мнение эксперта
Банки в Украине продолжают работать и предоставлять достаточно широкий спектр услуг физлицам и бизнесу. Но новых банкротств банков в Украине до конца войны эксперты не исключают.
Об этом пишет Фокус.
Несмотря на неоднократные опасения, банковский сектор все шесть месяцев полномасштабной войны в Украине оставался достаточно стабильным и высоколиквидным. В НБУ отметили, что чистые активы банков за второй квартал выросли на 3,3% и приблизились к довоенному уровню. Средства клиентов остаются главным источником стабильного фондирования банков. Однако эксперты не исключают, что в военное время будут новые банкротства банков.
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«В целом по сектору мгновенная ликвидность достаточная — это означает, что большинство банков, особенно крупных, имеют достаточно средств, чтобы осуществлять платежи и в случае необходимости полностью отдавать депозиты. Причем достаточной является и гривневая, и валютная ликвидность», — пояснил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.
Но, по его словам, приток средств населения и бизнеса в банки замедлился, многие заемщики прекратили обслуживать кредиты. Поэтому часто у банков не так много средств для кредитования, даже в рамках государственных программ.
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«В целом ситуация в секторе сейчас стабильная. Но угрозы для некоторых банков есть, особенно, для тех, кто имеет большие (по сравнению с активами) существенно подорожавшие объемы рефинансирования НБУ. И для тех банков, у кого в обязательствах большая доля нынешних счетов бизнеса и депозитов населения по требованию», — говорит Евгений Дубогрыз. Он не исключил, что в ближайшие месяцы будут новые банкротства банков.
Пока за время полномасштабной войны Украины с россией НБУ признал неплатежеспособными два банка — Мегабанк и банк «Сич».
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«Мегабанк и „Сич“ — точно не последние „военные банкротства“ банков. Банки покидают рынок и в мирное время — кто-то не выдерживает конкуренции, кто-то недооценивает риски. Чем дольше идет война — тем больше рисков неплатежеспособности некоторых банков. Сейчас ситуация такова, что крупнейшим банкам неплатежеспособность не грозит, у них был и большой запас прочности до 24/02, и многие крупные банки даже повысили операционную эффективность — уменьшили расходы, увеличили объемы чистых комиссионных доходов, плюс зарабатывают на моменте на высокой ставке по депозитным сертификатам НБУ», — уверен эксперт.

Есть ли смысл хранить деньги на депозите

По материалам:
Фокус
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