Будет ли перерасчет жилищных субсидий в 2024 году — ответ Минсоцполитики Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Будет ли перерасчет жилищных субсидий в 2024 году — ответ Минсоцполитики

Пока не рассматривается вопрос внесения изменений в порядок начисления жилищных субсидий в 2024 году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины в комментарии «Апострофу».

Как говорится в официальном письме Минсоцполитики, в ноябре текущего года (отопительный сезон 2023/2024 годов) около 1,7 млн ​​домохозяйств начислена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер субсидии составил 1412,22 гривны.

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В то же время в Минсоцполитики напомнили об экспериментальном проекте о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива.

Что касается этого проекта, то министерство должно подать до 1 июля 2024 года Кабинету Министров Украины отчет о результатах его реализации и предложения по совершенствованию законодательства в сфере предоставления льгот и жилищных субсидий на его приобретение.

Справка Finance.ua

Кабинет Министров изменил порядок предоставления населению жилищных субсидий. Теперь Пенсионный фонд будет назначать выплаты по декларативному принципу;

Пенсионный фонд Украины дал разъяснение о возможности оформления жилищной субсидии для оплаты коммунальных услуг лицами, работающими на полставки;



наличие земельного пая не может стать препятствием для получения субсидии. Но субсидию назначают с учетом дохода, полученного от земли. И если этот доход высокий, то владелец пая может не получить субсидию.

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Апостроф По материалам:

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