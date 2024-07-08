Будет ли дефолт в Украине, если не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга — Finance.ua

Будет ли дефолт в Украине, если не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Будет ли дефолт в Украине, если не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга

Украина должна договориться с иностранными кредиторами до 1 августа о реструктуризации госдолга. Но, как считают эксперты, дефолта не будет, даже если украинские власти не смогут убедить держателей еврооблигаций, которые требуют возврата тела кредита.

Как заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, дефолта не будет, ведь для этого нет никаких оснований.

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«Речь идет только о переговорах, которые продолжаются с нашими кредиторами, держателями евробондов, которые были выпущены Украиной в разные периоды на сумму около 20 миллиардов долларов. Некоторые кредиторы настаивают не на переносе срока обслуживания долга, как было сделано в 2022 году на 2 года, а на определенной реструктуризации. Причем на реструктуризации на неплохих для Украины условиях, которая заключается в том, что большая часть долга списывается, а мы соглашаемся на обслуживание долга», — пояснил Гетманцев.

Он убежден, что украинским властям удастся договориться, поскольку кредиторы понимают, что обслуживать сегодня эти долги Украина не может.

Гетманцев уточнил, что если бы государство обслуживало долг, то в 2024 году нужно было уплатить 4,5 миллиарда долларов на тело и проценты, но таких денег в бюджете нет.

«Все, что мы зарабатываем налогами, мы направляем на финансирование армии, безопасности и обороны. Поэтому и мы, и кредиторы понимаем, что этот вариант невозможен, и поэтому именно реструктуризация или перенос сроков обслуживания долгов еще на два года есть сегодня на столе. Один из этих вариантов непременно победит, и этот вопрос будет решен. Здесь не должно быть никаких манипуляций», — подчеркнул Гетманцев.

Дефолта не будет, даже если Украина не сможет договориться с частными кредиторами, которые требуют возврата тела кредита, считает член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Она напомнила, что частные кредиторы, по которым наступает срок выплаты по облигациям, требуют возврата тела кредита — 20 млрд долларов (13,5 млрд долларов процентов и тела кредита из них, в том числе в 2024 году — 4,5 млрд долларов).

«Наша переговорная группа пыталась уменьшить задолженность тела кредита на 60%, но кредиторы с этим не согласились. В меморандуме с МВФ указано, что до конца августа 2024 года они планируют достичь договоренности с коммерческими кредиторами», — рассказала Южанина.

Она убеждена, что какой-то компромисс будет найден.

«Возможно, пока стороны выжидают и хотят выиграть наилучшие условия для себя. Но всем понятно, что де-юре дефолта не будет», — считает Южанина.

Народный депутат отметила, что очень хорошо, что власти смогли выполнить или перенести сроки выполнения определенных обязательств.

Діло По материалам:

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