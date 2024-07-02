У Украины есть месяц, чтобы разобраться с возможным дефолтом, — The Economist — Finance.ua
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У Украины есть месяц, чтобы разобраться с возможным дефолтом, — The Economist

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У Украины есть месяц, чтобы разобраться с возможным дефолтом, — The Economist
У Украины есть месяц, чтобы разобраться с возможным дефолтом, — The Economist
Уже 1 августа истекает льготный период, в течение которого Украина не платила по внешним долгам. Вариантов два — договориться о продлении срока замораживания обслуживания долга или фактический дефолт.
Об этом пишет The Economist.
В 2022 году Украине удалось договориться об отсрочке платежей инвесторам во внешний долг страны, учитывая полномасштабную войну.
Поэтому за последние два года кредиторы Украины согласились приостановить выплаты по обслуживанию долга. Отсрочка как от государственных, так и от частных кредиторов составляет 15% ВВП в год. Если бы эти выплаты производились, они стали бы второй по величине статьей государственных расходов (после расходов на оборону).
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МВФ хочет, чтобы Министерство финансов Украины договорилось о списании, но такое соглашение кажется маловероятным за имеющееся время.
В начале июня проходили закрытые встречи с владельцами еврооблигаций, владеющими 20% еврооблигаций Украины, с предложением по реструктуризации. Минфин предложил два варианта, предполагающих номинальное сокращение долга по еврооблигациям до 60% с потенциальным снижением до 25% в случае существенного улучшения экономической ситуации в течение периода действия Программы МВФ.
Это позволило бы сэкономить 10 млрд долларов на долговых платежах до 2027 года и сохранить долговую устойчивость в рамках программы EFF. Впрочем, пока договориться не удалось.
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Министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что консультации продолжатся.
«Я знаю, что мы просим частных кредиторов приложить значительные усилия с их стороны, но без реструктуризации Украина не сможет достаточно профинансировать нашу оборону и начать программу восстановления и реконструкции, которая является общей целью для всех наших партнеров как из государственного, так и частного секторов», — отметил министр.
По материалам:
hromadske
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