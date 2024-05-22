Бронирование работников: за 20 тысяч гривен военного сбора в месяц — Комитет ВР Сегодня 12:07 — Казна и Политика

Бронирование работников: за 20 тысяч гривен военного сбора в месяц — Комитет ВР

Работодатели самостоятельно могут определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности.

Об этом говорится в предложении Комитета по вопросам экономического развития, где предоставлены наработанные инициативной группой при лидерстве Председателя Комитета Дмитрия Наталухи предложения по экономическому бронированию, пишет официальный вебпортал парламента Украины.

«Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать, — рассказывает Дмитрий Наталуха.

Не будет бизнеса с его налогами — не за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-нибудь неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз — пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим.

Только бизнес является основным источником налогов и экономического развития в Украине. Хочет этого кто-то или нет. Путь через постановления Правительства — морально и технически устарел.

Стратегическими должны быть не столько отрасли, определяемые чиновниками, сколько конкретные работники, которых определяет работодатель.

Экономическое бронирование — это новый механизм эффективного взаимодействия между бизнесом и государством. Но о сохранении экономики".

«Наряду с экономическим бронированием частичной альтернативой может служить экономическая мобилизация , — рассказывает председатель подкомитета по взаимодействию государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук.

Цель этого подхода — сбережение средств государственного бюджета и их направление на дополнительное финансирование сил обороны.

Экономическая мобилизация — это когда через механизм трудовой воинской повинности бизнес с привлечением своих ресурсов оказывает необходимые услуги и выполняет работы в тех сферах, в которых бизнес обладает большими компетенциями и эффективностью, чем военные. Например, такие сферы как: закупки, логистика, procurement менеджмент, медицинское обслуживание, ремонт техники, ІТ сфера, строительство фортификаций, бытовое обслуживание, делопроизводство, HR и т. д. Высвобождаемые в результате военные могут выполнять другие, более важные и специфические задачи.

«Не будет экономики — мы останемся без налогов и ресурса, необходимого для финансирования армии», — резюмировали там.

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