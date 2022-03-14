Британская система переводов Paysend останавливает работу в рф — Finance.ua

Британская система переводов Paysend останавливает работу в рф

Сегодня 08:20 — Фондовый рынок

Система денежных переводов из Британии Paysend останавливает работу в рф из-за войны против Украины.

Об этом компания заявила в своем LinkedIn.

«Когда мы основали Paysend, наша миссия заключалась в том, чтобы объединить людей и сблизить семью и друзей, даже если они могли быть физически разделены по всему миру. Вторжение россии в Украину дает жесткую реальность того, насколько трудным может быть воплощение такой простой концепции», — пишут в компании.

В результате компания приняла решение немедленно приостановить все переводы в россию. Paysend заявляет, что «отделить поддержку отдельных лиц от поддержки их правительства становится все труднее»

Сервисами Paysend пользуется более 6,2 млн человек, система поддерживает переводы между 12 миллиардами карт Mastercard, Visa, China UnionPay и других систем.

Платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в россии и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.

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