PayPal заблокирует электронные кошельки россиян — Finance.ua

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PayPal заблокирует электронные кошельки россиян

Сегодня 13:23Финтех и Карты
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PayPal заблокирует электронные кошельки россиянPayPal заблокирует электронные кошельки россиян
Платежная система PayPal прекратила деятельность на территории России 5 марта. Уже 18 марта компания заблокирует все электронные кошельки россиян.
Об этом сообщил в Telegram и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. Убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года», — говорится в рассылке компании.

Справка Finance.ua:

  • из-за войны россии против Украины платежная система PayPal с утра 5 марта прекратила свою работу на российской территории;
  • клиенты платежной системы PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов международным благотворительным организациям, которые прелрставляют гуммопомощь в Украине
По материалам: РБК-Україна
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