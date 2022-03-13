PayPal заблокирует электронные кошельки россиян — Finance.ua

Платежная система PayPal прекратила деятельность на территории России 5 марта. Уже 18 марта компания заблокирует все электронные кошельки россиян.
Об этом сообщил в Telegram и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. Убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года», — говорится в рассылке компании.
Справка Finance.ua:
из-за войны россии против Украины платежная система PayPal с утра 5 марта прекратила свою работу на российской территории;
клиенты платежной системы PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов международным благотворительным организациям, которые прелрставляют гуммопомощь в Украине