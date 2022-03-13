PayPal заблокирует электронные кошельки россиян — Finance.ua

PayPal заблокирует электронные кошельки россиян

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PayPal заблокирует электронные кошельки россиян

Платежная система PayPal прекратила деятельность на территории России 5 марта. Уже 18 марта компания заблокирует все электронные кошельки россиян.

Об этом сообщил в Telegram и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. Убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года», — говорится в рассылке компании.

Справка Finance.ua:

из-за войны россии против Украины платежная система PayPal с утра 5 марта прекратила свою работу на российской территории;

клиенты платежной системы PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов международным благотворительным организациям, которые прелрставляют гуммопомощь в Украине

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