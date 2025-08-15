Бригадам медиков в зоне боевых действий повысят зарплаты: что известно — Finance.ua

Бригадам медиков в зоне боевых действий повысят зарплаты: что известно
Выезд медицинских работников в зону боевых действий будет оплачиваться по повышенным коэффициентам. Оплата труда бригад экстренной медицинской помощи вырастет в шесть раз.
Об этом в телеэфире сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.
По его словам, правительство на этой неделе приняло первый пакет решений по повышению зарплат медработникам, работающим в зоне активных боевых действий.
«Мы проговорили, чтобы базовый уровень зарплаты на сегодняшний день достигал 30 тысяч грн, но мы движемся к увеличению заработной платы для медицинских работников, работающих в зоне активных боевых действий. Первый такой комплект решений уже был принят на этой неделе правительством. В частности, мы увеличили коэффициент экстренной медицинской помощи и за выезды на территорию активных боевых действий или возможных боевых действий. Там уже коэффициент, где умножается ставка на шесть. То есть мы уже в шесть раз больше платим за то, что бригада выезжает в зону активных боевых действий», — отметил Ляшко.
К примеру, по словам Ляшко, для Черниговской «экстренки» это дополнительно 9 млн грн ежемесячно.
Напомним, молодые врачи, которые завершили подготовку в интернатуре и будут работать в сельской местности и на прифронтовых территориях, могут получить от государства 200 тыс. грн.
Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, окончили интернатуру в одном из 20 государственных заведений высшего образования в сфере управления Минздрава или МОН. Детальнее об участии в программе рассказывали по ссылке.
