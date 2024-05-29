Бразилия стала крупнейшим в мире импортером китайских электромобилей — Finance.ua

Бразилия стала крупнейшим в мире импортером китайских электромобилей Сегодня 23:34 — Технологии&Авто

Бразилия стала крупнейшим экспортным рынком для китайских электромобилей на фоне усилий автопроизводителей из КНР нарастить продажи на неевропейских рынках из-за рисков антисубсидийного расследования ЕС.

Об этом со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей (CPCA) сообщает Reuters

По данным CPCA, за первые четыре месяца экспорт китайских полностью электрических и гибридных авто в Бразилию вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в апреле достиг более 40 тысяч единиц, сделав эту страну крупнейшим экспортным рынком второй месяц подряд.

Резкий рост экспорта в Бразилию, которая еще в январе была на десятом месте для китайских автопроизводителей, происходит накануне запланированного бразильским правительством на июль повышения пошлин на импорт электро- и гибридных авто, направленных на стимулирование местного автопроизводства.

Помимо резкого увеличения поставок готовых автомобилей в Бразилию, несколько китайских автопроизводителей активно инвестируют в местное производство. В частности, автогигант BYD начал строительство автозавода, который планируется ввести в эксплуатацию до конца года или в начале 2025 года, а Great Wall Motor заявила, что ее бразильское предприятие начнет выпуск авто уже в этом месяце.

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В апреле Бразилия также стала вторым по объему направлением экспорта всех китайских автомобилей, уступая только россии. В CPCA ожидают, что находящаяся под западными санкциями россия и в дальнейшем останется рынком № 1 для экспорта автомобилей из КНР.

В то же время, как свидетельствуют данные, наибольшее падение китайского автомобильного экспорта в январе — апреле зафиксировано в Европе, где резко снизились поставки в Испанию, Францию, Нидерланды и Норвегию. В CPCA убеждены, что причиной этого стало антисубсидийное расследование ЕС в отношении китайских автомобилей.

За первые четыре месяца года наибольший рост экспорта китайских автомобилей произошел в россию, на 23% - до более 268,8 тысяч единиц, и Мексику и Бразилию, поставки куда подскочили на 27% и 536% соответственно — до 148,7 тысяч и 106,4 тысячи авто.

Укрінформ По материалам:

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