Братья и сестры погибших и без вести пропавших получили отсрочку от мобилизации — закон Сегодня 15:14 — Личные финансы

Братья и сестры погибших и без вести пропавших получили отсрочку от мобилизации — закон

Верховная Рада Украины 21 августа проголосовала за основу и в целом за законопроект № 11 391 . Он предусматривает отсрочку от службы в армии тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести на войне с россией.

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Гончаренко — один из инициаторов законопроекта. По его данным из зала ВРУ, за основу проекта поддержали 309 депутатов, в общей сложности — 310.

«Давно поднимал вопрос о том, что должна быть предоставлена ​​отсрочка от призыва мужчинам, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Потому что в законе о мобилизации до сих пор было об отсрочке только для полнородных. Наконец-то исправляем эту несправедливость», — прокомментировал он сегодняшнее принятие.

Этот документ после подписания президентом Владимиром Зеленским будет вносить изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о расширении круга военнообязанных, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести, участвуя в боевых действиях. Он будет давать отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Неполнородными называют братьев и сестер, у которых общий только один родитель — мать или отец, а не оба из них.

В июле 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.

С тех пор дополнительным основанием увольнения с военной службы является то, что близкие родственники — муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра — погибли или пропали без вести после полномасштабного вторжения россии.

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