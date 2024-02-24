Более половины украинских женщин не планируют возвращаться из Польши — исследование Сегодня 15:12 — Мир

Более половины украинских женщин не планируют возвращаться из Польши — исследование

Польша находится на втором месте в Европе по количеству беженцев из Украины. Из-за полномасштабного вторжения 950 тысяч украинцев обратились в страну за временной защитой. Большинство — женщины с детьми. Почти половина украинок заявили, что планируют остаться в Польше.

Об этом сообщает издание In Poland.

Читайте также Польша изменит правила пребывания беженцев из Украины в 2024 году

Междисциплинарная лаборатория исследования войны в Украине при Университете Комиссии народного образования в Кракове исследовала, как беженцы интегрируются в польское общество.

По данным исследования, 45% украинских женщин знают польский язык, а 20% могут его понимать. 81% опрошенных выучили польский язык, а 57% активно изучают.

73% украинок живут в Польше больше года, 52% из них раньше никогда не посещали страну. 75% респондентов живут в крупных городах Польши с населением более 500 000 жителей, 66% из них снимают квартиру или комнату в аренду.

Читайте также Польша продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2025 года

62% украинских женщин до сих пор проживают в том городе, куда приехали изначально. Более половины женщин не приезжали в Украину с начала пребывания в Польше.

Сколько украинок вернется на Родину

42% украинских женщин, принявших участие в опросе, планируют вернуться в Украину, а 47% остаться в Польше навсегда или на время.

Среди факторов, побуждающих их вернуться на Родину:

окончание войны (67%);

прекращение боевых действий и бомбардировок (43%);

хорошо оплачиваемая работа в Украине (38%);

устранение коррупции (31%).

Читайте также Британия продлит визы для украинских беженцев до 2026 года

Напомним, международный комитет спасения (International Rescue Committee) исследовал ситуацию и проблемы украинских беженцев в Польше. Большое количество граждан заявили о проблемах с дискриминацией на работе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.