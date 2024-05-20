Более половины новых ФЛП в Украине в 2024 году открыли женщины — Finance.ua
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Более половины новых ФЛП в Украине в 2024 году открыли женщины

Личные финансы
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Более половины новых ФЛП в Украине в 2024 году открыли женщины
Более половины новых ФЛП в Украине в 2024 году открыли женщины
Более 43 тысяч ФЛП в Украине в 2024 году создали женщины, по данным Единого государственного реестра.
По данным Опендатабот, 43 554 новых ФЛП создали женщины за первый квартал 2024 года. Это больше половины — 59% - от общего количества новых дел и рекордный показатель за последние годы.

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Мужчины открыли 30 496 новых дел за то же время. Для сравнения, в 2021 году доля женщин составляла 51% от общего количества вновь открытых ФЛП.
Более половины новых ФЛП в Украине в 2024 году открыли женщины
Чаще всего женщины-ФЛП выбирают для своей деятельности розничную торговлю (68% женщин и 32% мужчин), другие индивидуальные услуги (89% женщин и 11% мужчин) и информационные услуги (63% женщин и 37% мужчин).
В то же время мужчины чаще выбирают для себя компьютерное программирование (58% мужчин и 42% женщин) и оптовую торговлю (52% мужчин и 48% женщин).

Справка Finance.ua:

  • Почти 31 тысяча ФЛП прекратили свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.
  • Если вы решили завершить предпринимательскую деятельность, нужно обратиться с соответствующим заявлением к государственному регистратору или подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности в электронной форме, например через кабинет гражданина на Портале «Дія». Подробные инструкции здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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