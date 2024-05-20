Более половины новых ФЛП в Украине в 2024 году открыли женщины — Finance.ua

Более половины новых ФЛП в Украине в 2024 году открыли женщины Сегодня 11:12 — Личные финансы

Более половины новых ФЛП в Украине в 2024 году открыли женщины

Более 43 тысяч ФЛП в Украине в 2024 году создали женщины, по данным Единого государственного реестра.

По данным Опендатабот , 43 554 новых ФЛП создали женщины за первый квартал 2024 года. Это больше половины — 59% - от общего количества новых дел и рекордный показатель за последние годы.

Читайте также: Изменения для ФЛП в 2024 году

Мужчины открыли 30 496 новых дел за то же время. Для сравнения, в 2021 году доля женщин составляла 51% от общего количества вновь открытых ФЛП.

Чаще всего женщины-ФЛП выбирают для своей деятельности розничную торговлю (68% женщин и 32% мужчин), другие индивидуальные услуги (89% женщин и 11% мужчин) и информационные услуги (63% женщин и 37% мужчин).

В то же время мужчины чаще выбирают для себя компьютерное программирование (58% мужчин и 42% женщин) и оптовую торговлю (52% мужчин и 48% женщин).

Справка Finance.ua:

Почти 31 тысяча ФЛП прекратили свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.



Если вы решили завершить предпринимательскую деятельность, нужно обратиться с соответствующим заявлением к государственному регистратору или подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности в электронной форме, например через кабинет гражданина на Портале «Дія». Подробные инструкции здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.