Больших пенсий не будет: в Кабмине советуют украинцам готовиться работать, сколько смогут — Finance.ua

Больших пенсий не будет: в Кабмине советуют украинцам готовиться работать, сколько смогут Сегодня 11:02 — Личные финансы

Больших пенсий не будет: в Кабмине советуют украинцам готовиться работать, сколько смогут

Гражданам Украины стоит уже сейчас готовиться работать столько, сколько будет возможно, откладывая средства на жизнь в преклонном возрасте.

Об этом «Эспрессо» рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Чиновница заверила, что государство будет гарантированно платить пожилым людям из солидарной пенсионной системы, однако эти выплаты будут небольшими.

«Солидарные пенсии обычно в европейских странах — это минимальная гарантия», — пояснила Марчак, добавив, что когда человек хочет получать высокую пенсию, то он накапливает деньги.

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Также Марчак отметила, что в Соединенных Штатах солидарных пенсий вообще не существует как явления, и там граждане самостоятельно накапливают средства для достойной старости.

«В Украине мы должны построить три элемента пенсионной системы: солидарные пенсии уже есть… Кроме того, нам нужно начинать работу над введением общеобязательной накопительной пенсионной системы, потому что демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая», — рассказала замминистра.

По ее словам, в Украине один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера.

«И дальше ситуация, скорее всего, будет ухудшаться», — считает Дарья Марчак.

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Поэтому чиновник советует украинцам начинать откладывать дополнительные средства на собственный «пенсионный счет» и готовиться работать, пока это будет возможно.

Она отметила, что Украина должна быть «страной активного долголетия». По ее мнению, это означает, что граждане должны быть способны работать так долго, как смогут, и выходить на пенсию уже тогда, когда физически станут не способными себя обеспечивать.

Справка Finance.ua:

Уплачивать добровольный взнос на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины возможно, независимо от того, где находится человек. При этом периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяется самостоятельно исходя из финансовых возможностей.



на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины возможно, независимо от того, где находится человек. При этом периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяется самостоятельно исходя из финансовых возможностей. В 2023 году в Украине заработал механизм меценатских пенсий. Согласно законодательству, юридические и физические лица могут перечислять пожертвования на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Ощадбанке. Они могут быть обезличенными или персонализированными.

Согласно законодательству, юридические и физические лица могут перечислять пожертвования на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Ощадбанке. Они могут быть обезличенными или персонализированными. Если благотворительное пожертвование производится персонализированно, то в платежной инструкции указывается информация о конкретном пенсионере, которому идет помощь. Такой пенсионер получит к своей пенсии 70% от внесенного взноса уже в следующем месяце. 30% суммы пожертвования распределят между пенсионерами с самыми низкими пенсиями в солидарной системе. Детально о том, как работают мецентасские пенсии — рассказали здесь.

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Фокус По материалам:

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