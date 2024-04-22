До какого периода можно платить добровольные пенсионные взносы: ответ ПФУ — Finance.ua

До какого периода можно платить добровольные пенсионные взносы: ответ ПФУ Сегодня 08:21 — Личные финансы

До какого периода можно платить добровольные пенсионные взносы: ответ ПФУ

Пенсионное страхование в Украине подразумевает добровольное участие граждан. А платить пенсионные взносы можно с 16 лет, напомнили в Пенсионном фонде.

Но что делать украинцам, которым уже исполнилось 60 лет, а пенсию им так и не назначили за неимением страхового стажа? В ПФУ ответили на данный вопрос.

В такой ситуации граждане могут продолжать платить добровольный страховой взнос до тех пор, пока им не назначат пенсионную выплату, говорится в ответе Фонда.

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Важно, чтобы в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования была информация о таких гражданах и они не были пенсионерами.

Такой порядок прописан в части 9 статьи 12 Закона «Об обязательном государственном пенсионном страховании», напомнили в ПФУ.

То есть платить добровольные пенсионные взносы вы можете до тех пор, пока вам не будет назначена пенсия.

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