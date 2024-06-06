Больше половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» (опрос) — Finance.ua

Больше половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» (опрос) Сегодня 16:03 — Личные финансы

Больше половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» (опрос)

Rakuten Viber провел опрос, чтобы исследовать финансовые привычки украинцев во время войны: удается ли украинцам откладывать средства и какие методы хранения сбережений они предпочитают. В опросе приняли участие более 30 тысяч пользователей.

Экономят ли во время войны

Результаты опроса показали, что 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% лишились возможности откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное.

В то же время 12% опрошенных экономят с каждой заработной платы, почти трети респондентов (32%) — удается делать денежные сбережения периодически.

Ответы на вопрос «Экономите ли вы во время войны?» распределились следующим образом:

Да, откладываю с каждой заработной платы — 12%;

Да, стараюсь откладывать, но не систематически — 32%;

Нет, до войны удавалось, однако сейчас нет такой возможности — 16%;

Нет, как до войны, так и сейчас не имею сбережений — 21%;

Во время войны не только не откладываю, но и трачу сэкономленное — 19%.

Где хранят свои средства

Украинцев также спросили, где и как они хранят сбережения.

Более половины респондентов (53%) предпочитают наличные и хранят их дома.

Свои средства на банковском счете держат 10% опрошенных, еще 5% хранят деньги на банковском депозите под процент.

В криптовалюте хранят сбережения 2%.

Еще по 1% украинцев выбирают следующие способы: облигации и ценные бумаги, ценные металлы или вложения в недвижимость.

Сочетают разные формы сохранения — 14%, а вариант «другое» избрали 13% респондентов.

На вопрос «Если удается откладывать, где храните сбережения?» ответы распределились следующим образом:

Наличные дома — 53%;

Счет в банке — 10%;

Депозит под процент в банке — 5%;

Криптовалюта — 2%;

Облигации или другие ценные бумаги — 1%;

Ценные металлы — 1%;

Держу в недвижимости — 1%;

Всего понемногу — 14%;

Остальное — 13%.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в I кв. 2024 года составляет 18 903 грн.

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