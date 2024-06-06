Больше половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» (опрос) — Finance.ua
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Больше половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» (опрос)

Личные финансы
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Больше половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» (опрос)
Больше половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» (опрос)
Rakuten Viber провел опрос, чтобы исследовать финансовые привычки украинцев во время войны: удается ли украинцам откладывать средства и какие методы хранения сбережений они предпочитают. В опросе приняли участие более 30 тысяч пользователей.

Экономят ли во время войны

Результаты опроса показали, что 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% лишились возможности откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное.
В то же время 12% опрошенных экономят с каждой заработной платы, почти трети респондентов (32%) — удается делать денежные сбережения периодически.
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Ответы на вопрос «Экономите ли вы во время войны?» распределились следующим образом:
  • Да, откладываю с каждой заработной платы — 12%;
  • Да, стараюсь откладывать, но не систематически — 32%;
  • Нет, до войны удавалось, однако сейчас нет такой возможности — 16%;
  • Нет, как до войны, так и сейчас не имею сбережений — 21%;
  • Во время войны не только не откладываю, но и трачу сэкономленное — 19%.

Где хранят свои средства

Украинцев также спросили, где и как они хранят сбережения.
  • Более половины респондентов (53%) предпочитают наличные и хранят их дома.
  • Свои средства на банковском счете держат 10% опрошенных, еще 5% хранят деньги на банковском депозите под процент.
  • В криптовалюте хранят сбережения 2%.
  • Еще по 1% украинцев выбирают следующие способы: облигации и ценные бумаги, ценные металлы или вложения в недвижимость.
  • Сочетают разные формы сохранения — 14%, а вариант «другое» избрали 13% респондентов.
На вопрос «Если удается откладывать, где храните сбережения?» ответы распределились следующим образом:
  • Наличные дома — 53%;
  • Счет в банке — 10%;
  • Депозит под процент в банке — 5%;
  • Криптовалюта — 2%;
  • Облигации или другие ценные бумаги — 1%;
  • Ценные металлы — 1%;
  • Держу в недвижимости — 1%;
  • Всего понемногу — 14%;
  • Остальное — 13%.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в I кв. 2024 года составляет 18 903 грн.
  • Чтобы достичь финансового благосостояния, стоит пересмотреть свои финансовые привычки, ведь именно они ведут к оскудению бюджета. 5 привычек, которые мешают экономить, читайте здесь.
  • Правила экономии — важная составляющая успешного финансового планирования. Вот несколько советов, которые могут помочь вам в сбережении с каждого дохода.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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