Больше половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» (опрос) — Finance.ua

Больше половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» (опрос)
Rakuten Viber провел опрос, чтобы исследовать финансовые привычки украинцев во время войны: удается ли украинцам откладывать средства и какие методы хранения сбережений они предпочитают. В опросе приняли участие более 30 тысяч пользователей.
Экономят ли во время войны
Результаты опроса показали, что 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% лишились возможности откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное.
В то же время 12% опрошенных экономят с каждой заработной платы, почти трети респондентов (32%) — удается делать денежные сбережения периодически.
Ответы на вопрос «Экономите ли вы во время войны?» распределились следующим образом:
- Да, откладываю с каждой заработной платы — 12%;
- Да, стараюсь откладывать, но не систематически — 32%;
- Нет, до войны удавалось, однако сейчас нет такой возможности — 16%;
- Нет, как до войны, так и сейчас не имею сбережений — 21%;
- Во время войны не только не откладываю, но и трачу сэкономленное — 19%.
Где хранят свои средства
Украинцев также спросили, где и как они хранят сбережения.
- Более половины респондентов (53%) предпочитают наличные и хранят их дома.
- Свои средства на банковском счете держат 10% опрошенных, еще 5% хранят деньги на банковском депозите под процент.
- В криптовалюте хранят сбережения 2%.
- Еще по 1% украинцев выбирают следующие способы: облигации и ценные бумаги, ценные металлы или вложения в недвижимость.
- Сочетают разные формы сохранения — 14%, а вариант «другое» избрали 13% респондентов.
На вопрос «Если удается откладывать, где храните сбережения?» ответы распределились следующим образом:
- Наличные дома — 53%;
- Счет в банке — 10%;
- Депозит под процент в банке — 5%;
- Криптовалюта — 2%;
- Облигации или другие ценные бумаги — 1%;
- Ценные металлы — 1%;
- Держу в недвижимости — 1%;
- Всего понемногу — 14%;
- Остальное — 13%.
Справка Finance.ua:
- По данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в I кв. 2024 года составляет 18 903 грн.
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