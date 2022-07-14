BMW ввела плату за подогрев сидений в уже проданных авто — Finance.ua

BMW ввела плату за подогрев сидений в уже проданных авто 14.07.2022, 02:35 — Технологии&Авто

BMW ввела плату за подогрев сидений в уже проданных авто

Компания BMW в ряде стран начала продавать подписки на подогрев сидений. Таким образом производитель вводит микротранзакции для пользования высококачественными функциями автомобилей.

Об этом пишет The Verge

Ежемесячная подписка на подогрев передних сидений BMW стоит примерно 18 дол., подписка на год — 180 дол., на три года — 300 дол. Также за 415 дол. можно приобрести «неограниченный доступ».

Когда эта подписка стала доступной и в каких странах — непонятно, но на этой неделе о запуске функции сообщили несколько торговых точек в Южной Корее. Функции по подпискам компания начала вводить в 2020 году.

Сейчас подписка на подогрев сидений доступна в цифровых магазинах BMW в Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Южной Африке, но не в США.

В BMW не раскрывают, когда именно в каких странах была запущена подписка. Причиной может стать то, что когда в 2020 году компания объявила о возможности программного обеспечения осуществлять микротранзакции за автоматический дальний свет и адаптивный круиз-контроль, клиенты осудили этот шаг. Более того, такие действия компании назвали «жадными и эксплуататорскими».

Стоит объяснить, что в случае с подогревом сидений владельцы BMW уже имеют все необходимые компоненты, но BMW просто добавил программный блок на их функционал, за удаление которого покупатели должны заплатить.

«И если для некоторых функций программного обеспечения, которые могут привести к постоянным затратам для производителя автомобилей (например, автоматические оповещения камер дорожного движения), взимание платы за подписку выглядит более разумным, то к подогреву сидений возникают вопросы», — говорится в статье.

Также, согласно информации цифрового магазина автомобильного бренда в Великобритании, BMW блокирует без подписки:

подогрев руля (от 12 долл. в месяц);

возможность записывать видео с камер автомобиля (235 долл. за «неограниченное» использование)

спортивный пакет Iconic Sounds, позволяющий воспроизводить звуки двигателя в вашем автомобиле (за одноразовую плату в 117 долл.)

Економічна Правда По материалам:

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