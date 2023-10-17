Благодаря санкциям ЕС бюджетный дефицит россии в этом году достиг €15,9 миллиарда — Еврокомиссия Сегодня 16:17 — Мир

Благодаря санкциям ЕС бюджетный дефицит россии в этом году достиг €15,9 миллиарда — Еврокомиссия

Ограничительные меры, которые Евросоюз применяет против россии в ответ на ее агрессию против Украины, оказывают существенное влияние на бюджет страны-агрессора и уже привели к бюджетному дефициту в 1,7 триллиона рублей (15,9 миллиарда евро) в текущем году.

Об этом сегодня в Страсбурге во время выступления на пленарном заседании Европейского Парламента по эффективности санкций ЕС против россии заявил Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

«Хочу вас заверить, что санкции оказывают мощное влияние на российскую экономику. Санкции сократили поступления, которые россия может использовать для финансирования войны. Например, бюджетные показатели, относящиеся к поступлениям россии от нефти и газа, значительно уменьшились, в то время как значительно выросли военные расходы. В результате, по оценкам, бюджетный дефицит достиг 1,7 триллиона рублей или около 15,9 миллиарда евро на этот год», — сказал еврокомиссар.

Он отметил, что введенное ограничение на предельную цену на нефть и другие санкции лишили россию привычных источников поступлений для финансирования войны. В дополнение блокирование активов Центробанка россии на сумму около 300 миллиардов евро, из которых две трети находятся в Европейском Союзе, оказало мощное давление на российский рубль, что заставило власти россии предпринимать жесткие меры по контролю за капиталом.

«Важно признать, что россия принимает ряд мер, чтобы поддержать свою экономику и противодействовать эффекту санкций. Эти контрмеры могут привести к определенной стабилизации, но они уменьшают ресурсы, которые в противном случае были бы направлены на финансирование войны. российские контрмеры также включают противоправную экспроприацию зарубежных активов и силовое администрирование иностранных компаний, что подрывает перспективу возвращения к нормальности», — сказал Рейндерс.

Он отметил, что россия переводит свою экономику в состояние военной, но производство оружия и боеприпасов не могут улучшить благосостояние российских граждан. Эффективность экономики снижается, расходы растут, как растут и инфляционные ожидания

При этом, по словам еврокомиссара, нельзя расслабляться, потому что эти европейские санкции должны выполняться в полном объеме. Еврокомиссия продолжает работать со странами-членами и с международными партнерами, чтобы устранить недостатки санкционного режима и предотвратить попытки россии обойти ограничительные меры ЕС.

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Это касается также правовых механизмов по замороженным активам российских олигархов. В частности, Еврокомиссия предложила ввести правовые нормы, согласно которым любые попытки обойти ограничительные меры ЕС могут привести к конфискации таких замороженных частных ресурсов.

«Безусловно, санкции сами по себе не могут выиграть войну, но они наносят ущерб ее финансированию. Они направлены на ограничение россии в доступе к ключевым технологиям. Еврокомиссия работает с третьими странами, чтобы предотвратить закупку россией таких технологий. Недостаточно применить 11 пакетов санкций, важнее всего обеспечить, чтобы они выполнялись, и предотвратить все формы их обхождения», — отметил Рейндерс.

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Укрінформ По материалам:

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