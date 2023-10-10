Экономика рф оказалась гораздо более устойчивой к санкциям, чем считали на Западе, — NYT Сегодня 12:46 — Мир

Экономика рф оказалась гораздо более устойчивой к санкциям, чем считали на Западе, — NYT

Экономика россии оказалась достаточно устойчивой, несмотря на суровые санкции, что позволило ей вливать средства в военную машину.

Как говорится в материале The New York Times , новые цифры бюджета агрессора ясно дают понять, что экономика рф все больше структурируется вокруг войны в Украине. Почти треть расходов страны в следующем году — примерно 109 миллиардов долларов — будет направлена ​​на «национальную оборону».

6 процентов общего объема производства страны направляются на российскую военную машину, что более чем вдвое больше, чем до вторжения в Украину.

Как говорится в материале, российская экономика оказалась гораздо более устойчивой к санкциям, чем предполагали многие западные правительства. Общий объем производства, который, по оценкам российского Центрального банка, может возрасти на целых 2,5 процента в этом году, может превзойти Европейский Союз и, возможно, даже Соединенные Штаты.

Лаура Соланко, старший советник Института экономики переходного периода Банка Финляндии отметила: «Когда страна находится в состоянии войны, валовой внутренний продукт является достаточно плохим показателем благосостояния», отметив при этом, что производство патронов увеличивает темпы роста страны, но не обязательно улучшает качество жизнь.

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Соединенные Штаты, Европейский Союз и страны-союзники Украины настойчиво пытались нанести ущерб россии с помощью масштабных санкций, однако россия нашла новых покупателей для своей нефти, которая продавалась по значительно сниженным ценам. россия научилась обходить ограничение цен на нефть в 60 долларов за баррель, введенного странами Большой семерки, поскольку мировые цены на нефть снова стали расти.

Торговля с Китаем выросла в годовом исчислении на 32 процента за первые восемь месяцев этого года. Торговля с Индией увеличилась в три раза в первой половине года, а экспорт из Турции вырос почти на 89% за тот же период.

Тем временем война поглощает и другие части российского бюджета, кроме прямых военных расходов. Еще 9,2 процента бюджета запланированы на «национальную безопасность», включая правоохранительную деятельность. Есть деньги для раненых солдат и семей погибших в боях, а также для «интеграции новых регионов» (имеется в виду оккупированная территория Украины).

Сергей Гуриев, российский экономист, который бежал из страны в 2013 году и сейчас работает проректором Sciences Po в Париже, говорит, что точно оценить российскую экономику сложно. Существующие экономические модели были разработаны еще до войны и основывались на разных предположениях, а опубликованные цифры бюджета не полны.

Что это значит для российских домохозяйств в повседневной жизни, сложно понять.

«В целом очень сложно сравнивать качество жизни до и после войны. Трудно понять, что думают россияне. Люди боятся», — сказал Гуриев.

УНІАН По материалам:

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