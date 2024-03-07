Bitcoin в огне, — Кийосаки поделился неожиданным прогнозом для цифровой монеты Сегодня 23:33 — Криптовалюта

Bitcoin в огне, — Кийосаки поделился неожиданным прогнозом для цифровой монеты

Всемирно известный автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки поделился новым прогнозом для флагмана рынка криптовалют — Bitcoin. Он считает , что на рынке зафиксируют сумасшедшее подорожание цифровой монеты в 2024 году.

может достичь 300 тысяч долларов. Следует добавить, что в феврале 2024 года эта Кийосаки считает, что Bitcoin «в огне». По его мнению, в этом году стоимость цифровой монетыСледует добавить, что в феврале 2024 года эта криптовалюта установила новый исторический максимум. Речь идет о цене на уровне 69 202 доллара за монету.

Инвестор и автор бестселлера также заявил, что самое плохое, что можно сделать в текущих условиях — это медлить. По его словам, важно начинать инвестировать.

Добавим актуальные данные о стоимости Bitcoin:

рыночная капитализация биткойна составляет 1,32 триллиона долларов;



доля этой криптовалюты на рынке составляет 52,2%, по данным CoinMarketCap.

Стоит добавить, что Роберт Киосаки ранее заявлял, что Bitcoin — это лучшая защита от гиперинфляции. Более того, во второй половине 2022 года он заявлял о предполагаемом коллапсе американской экономики и подчеркивал, что именно Bitcoin и золото подходят инвесторам для защиты своих средств от кризисных ситуаций.

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Телеканал 24 По материалам:

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