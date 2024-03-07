Bitcoin в огне, — Кийосаки поделился неожиданным прогнозом для цифровой монеты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bitcoin в огне, — Кийосаки поделился неожиданным прогнозом для цифровой монеты

Криптовалюта
29
Bitcoin в огне, — Кийосаки поделился неожиданным прогнозом для цифровой монеты
Bitcoin в огне, — Кийосаки поделился неожиданным прогнозом для цифровой монеты
Всемирно известный автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки поделился новым прогнозом для флагмана рынка криптовалют — Bitcoin. Он считает, что на рынке зафиксируют сумасшедшее подорожание цифровой монеты в 2024 году.
Кийосаки считает, что Bitcoin «в огне». По его мнению, в этом году стоимость цифровой монеты может достичь 300 тысяч долларов. Следует добавить, что в феврале 2024 года эта криптовалюта установила новый исторический максимум. Речь идет о цене на уровне 69 202 доллара за монету.

Читайте также: Путь к финансовой независимости. Как зарабатывать на криптовалютах

Инвестор и автор бестселлера также заявил, что самое плохое, что можно сделать в текущих условиях — это медлить. По его словам, важно начинать инвестировать.
Добавим актуальные данные о стоимости Bitcoin:
  • рыночная капитализация биткойна составляет 1,32 триллиона долларов;
  • доля этой криптовалюты на рынке составляет 52,2%, по данным CoinMarketCap.
Стоит добавить, что Роберт Киосаки ранее заявлял, что Bitcoin — это лучшая защита от гиперинфляции. Более того, во второй половине 2022 года он заявлял о предполагаемом коллапсе американской экономики и подчеркивал, что именно Bitcoin и золото подходят инвесторам для защиты своих средств от кризисных ситуаций.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.