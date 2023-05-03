Bitcoin имеет все шансы упасть до $24 000 — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bitcoin имеет все шансы упасть до $24 000 — исследование

Криптовалюта
9
Bitcoin имеет все шансы упасть до $24 000 — исследование
Bitcoin имеет все шансы упасть до $24 000 — исследование
Исследователи аналитической платформы Glassnode опубликовали очередной еженедельный отчет. Согласно его данным, Bitcoin уже в скором времени может ожидать значительная коррекция.
Цена Bitcoin достигла внутридневного и недельного минимума в $27 722 во время утренней азиатской торговой сессии 2 апреля. К моменту написания новости цифровой актив торгуется на уровне $28 496.
В случае продолжения коррекции следующий уровень поддержки будет находиться на отметке $27 400. На динамику BTC могут повлиять итоги заседания Федрезерва США, на котором будет обсуждаться траектория движения ключевой процентной ставки и заявления главы ФРС Джерома Пауэлла.
Читайте также
Относительно дальнейшей стоимости, по словам аналитиков Glassnode, следует приготовиться к падению до $24 400 — $24 000.
«Давление продаж со стороны краткосрочных инвесторов стало ключевой движущей силой, установившей сопротивление на уровне $30 000. Если нынешняя коррекция возобновится, средняя цена их покупки на отметке $24 400 вполне может стать тем же психологическим уровнем, который следует отслеживать в ближайшие недели», — подытожили. в Glassnode.
Несмотря на откат цены, за последний год первая криптовалюта увеличилась почти на 70% после падения более чем на 60% в конце 2022 года. В апреле впервые за два года биткоин продемонстрировал самую долгую серию помесячного роста.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.