Bitcoin имеет все шансы упасть до $24 000 — исследование Сегодня 19:36 — Криптовалюта

Bitcoin имеет все шансы упасть до $24 000 — исследование

Исследователи аналитической платформы Glassnode опубликовали очередной еженедельный отчет. Согласно его данным, Bitcoin уже в скором времени может ожидать значительная коррекция.

Цена Bitcoin достигла внутридневного и недельного минимума в $27 722 во время утренней азиатской торговой сессии 2 апреля. К моменту написания новости цифровой актив торгуется на уровне $28 496.

В случае продолжения коррекции следующий уровень поддержки будет находиться на отметке $27 400. На динамику BTC могут повлиять итоги заседания Федрезерва США, на котором будет обсуждаться траектория движения ключевой процентной ставки и заявления главы ФРС Джерома Пауэлла.

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Относительно дальнейшей стоимости, по словам аналитиков Glassnode, следует приготовиться к падению до $24 400 — $24 000.

«Давление продаж со стороны краткосрочных инвесторов стало ключевой движущей силой, установившей сопротивление на уровне $30 000. Если нынешняя коррекция возобновится, средняя цена их покупки на отметке $24 400 вполне может стать тем же психологическим уровнем, который следует отслеживать в ближайшие недели», — подытожили. в Glassnode.

Несмотря на откат цены, за последний год первая криптовалюта увеличилась почти на 70% после падения более чем на 60% в конце 2022 года. В апреле впервые за два года биткоин продемонстрировал самую долгую серию помесячного роста.

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noworries По материалам:

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