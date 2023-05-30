Безработных будут регистрировать по новым правилам: девять основных изменений — Finance.ua
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Безработных будут регистрировать по новым правилам: девять основных изменений

Личные финансы
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Безработных будут регистрировать по новым правилам: девять основных изменений
Безработных будут регистрировать по новым правилам: девять основных изменений
В Украине вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.
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Основные изменения

1. Теперь заявление о приобретении/обновлении статуса зарегистрированного безработного или его прекращении можно осуществлять:
  • через веб-портал или мобильное приложение;
  • путем личного обращения в ближайший центр занятости.
2. Статус может получить член добровольческого формирования территориальной общины, который, согласно законодательству, заключил контракт добровольца территориальной обороны на безвозмездной основе.
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3. Днем подачи заявления о предоставлении (возобновлении) статуса и заявления о назначении (возобновлении) выплаты пособия по безработице считается дата их регистрации в центре занятости. Решение о назначении статуса или перерегистрации назначается в тот же день.
4. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ. Участники боевых действий подают удостоверение участника боевых действий. При необходимости участнику боевых действий также нужно будет предоставлять копию справки.
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5. В центре занятости документы можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде. При этом бумажные копии этих документов специалистами не требуются.
6. Для определения возможностей трудоустройства, степени мотивации человека к поиску работы проводится профилирование как лиц, ищущих работу (при необходимости), так и зарегистрированных безработных. По результатам такой оценки для зарегистрированных безработных составляется индивидуальный план трудоустройства. Отказ от его подписания является основанием для прекращения статуса.
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7. За содействием в трудоустройстве человек может обратиться в любой центр занятости, удобный для его посещения, независимо от зарегистрированного места жительства (пребывания). Исключение — для внутренне перемещенных лиц, которые могут зарегистрироваться как безработные только в центре занятости по месту регистрации как ВПЛ.
8. В порядке добавлены основания:
1) для отказа в предоставлении статуса:
  • отказ от составления и подписания индивидуального плана трудоустройства;
  • подача лицом заявления о предоставлении статуса раньше сроков, установленных порядком.
2) для прекращения регистрации:
  • второй отказ во время военного положения от общественных и других работ временного характера (в случае отсутствия подходящей работы);
  • установление факта невыполнения задач индивидуального плана трудоустройства в соответствии с определенными критериями без уважительных причин (со дня установления такого факта);
  • при нарушении определенных Порядком условий пересечения границы Украины.
9. Процедура перерегистрации безработных дополнена следующими условиями:
  • перерегистрация безработного осуществляется со дня подачи соответствующего заявления при подаче/предъявлении документов и сведений, определенных в пунктах 18−20 порядка;
  • при наличии решения о возврате суммы материального обеспечения и стоимости социальных услуг, последующая перерегистрация или очередная регистрация безработного возможна только при условии возврата средств и не ранее чем через 90 календарных дней со дня прекращения предварительной регистрации.

Справка Finance.ua:

  • уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума — 127,0 тысячи. По состоянию на конец апреля только 47,6 тысячи граждан получали помощь;
  • По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 18,3%. То есть ищут работу в Украине около 2,5 млн человек.
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По материалам:
РБК-Україна
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