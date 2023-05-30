Безработных будут регистрировать по новым правилам: девять основных изменений — Finance.ua

Безработных будут регистрировать по новым правилам: девять основных изменений Сегодня 14:02 — Личные финансы

Безработных будут регистрировать по новым правилам: девять основных изменений

В Украине вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ.

Основные изменения

1. Теперь заявление о приобретении/обновлении статуса зарегистрированного безработного или его прекращении можно осуществлять:

через веб-портал или мобильное приложение;

путем личного обращения в ближайший центр занятости.

2. Статус может получить член добровольческого формирования территориальной общины, который, согласно законодательству, заключил контракт добровольца территориальной обороны на безвозмездной основе.

3. Днем подачи заявления о предоставлении (возобновлении) статуса и заявления о назначении (возобновлении) выплаты пособия по безработице считается дата их регистрации в центре занятости. Решение о назначении статуса или перерегистрации назначается в тот же день.

4. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ. Участники боевых действий подают удостоверение участника боевых действий. При необходимости участнику боевых действий также нужно будет предоставлять копию справки.

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5. В центре занятости документы можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде. При этом бумажные копии этих документов специалистами не требуются.

6. Для определения возможностей трудоустройства, степени мотивации человека к поиску работы проводится профилирование как лиц, ищущих работу (при необходимости), так и зарегистрированных безработных. По результатам такой оценки для зарегистрированных безработных составляется индивидуальный план трудоустройства. Отказ от его подписания является основанием для прекращения статуса.

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7. За содействием в трудоустройстве человек может обратиться в любой центр занятости, удобный для его посещения, независимо от зарегистрированного места жительства (пребывания). Исключение — для внутренне перемещенных лиц, которые могут зарегистрироваться как безработные только в центре занятости по месту регистрации как ВПЛ.

8. В порядке добавлены основания:

1) для отказа в предоставлении статуса:

отказ от составления и подписания индивидуального плана трудоустройства;

подача лицом заявления о предоставлении статуса раньше сроков, установленных порядком.

2) для прекращения регистрации:

второй отказ во время военного положения от общественных и других работ временного характера (в случае отсутствия подходящей работы);

установление факта невыполнения задач индивидуального плана трудоустройства в соответствии с определенными критериями без уважительных причин (со дня установления такого факта);

при нарушении определенных Порядком условий пересечения границы Украины.

9. Процедура перерегистрации безработных дополнена следующими условиями:

перерегистрация безработного осуществляется со дня подачи соответствующего заявления при подаче/предъявлении документов и сведений, определенных в пунктах 18−20 порядка;

при наличии решения о возврате суммы материального обеспечения и стоимости социальных услуг, последующая перерегистрация или очередная регистрация безработного возможна только при условии возврата средств и не ранее чем через 90 календарных дней со дня прекращения предварительной регистрации.

Справка Finance.ua:

уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума — 127,0 тысячи. По состоянию на конец апреля только 47,6 тысячи граждан получали помощь;

По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 18,3%. То есть ищут работу в Украине около 2,5 млн человек.

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