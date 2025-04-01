Безработица в Украине только усилится: эксперты спрогнозировали вызовы на рынке труда после окончания войны — Finance.ua
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Безработица в Украине только усилится: эксперты спрогнозировали вызовы на рынке труда после окончания войны

Личные финансы
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Безработица в Украине только усилится: эксперты спрогнозировали вызовы на рынке труда после окончания войны
Безработица в Украине только усилится: эксперты спрогнозировали вызовы на рынке труда после окончания войны
Война в Украине принесла не только гуманитарные, но серьезные экономические вызовы. В частности, высокий уровень безработицы, инфляция и зависимость от международной помощи стали главными факторами, влияющими на стабильность экономической ситуации.
Finance.ua пообщался с главным консультантом Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иваном Усом и исполнительным директором Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным.
«Когда у нас многие люди из-за начала полномасштабной войны стали вынужденными переселенцами или вообще уехали за границу, проблематично найти людей на определенные рабочие места. То есть здесь проблема не в безработице, проблема в поиске людей — вакансии есть, не кем их заполнять», — говорит Иван Ус.
Эта проблема, по его словам, только усугубит после окончания войны, поскольку многие мужчины уедут к своим семьям за границу после завершения военного положения.
Олег Пендзин, с другой стороны, подчеркивает, что в Украине есть структурная безработица, связанная с большим дефицитом рабочих специальностей.
«По расчетам Международной организации труда, в Украине 2 млн безработных — это примерно 14% трудоспособного населения. Проблема состоит в том, что у нас безработица структурная — существует огромный избыток и куча заявлений о поиске работы от экономистов, юристов, журналистов. В то же время есть яростный дефицит людей рабочих специальностей. Вы не найдете ни инженеров, ни конструкторов, ни станочников, слесарей или водителей большегрузных автомобилей. Их нет», — отметил эксперт.
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Он также проанализировал демографические показатели: «В Украине до полномасштабной войны население составляло около 37 млн человек. Официально уехало 6,8 млн. То есть сегодня в Украине около 30 млн. Из этих 30 млн у нас 10,2 млн пенсионеров и до 6 млн детей. То есть формально трудоспособного населения до войны было 18 млн, сейчас — 13».
Подсчеты Международной организации труда общего объема количества безработных и подсчеты официально зарегистрированных безработных в отделах занятости не сходятся, подчеркнул Пендзин.
«Официально зарегистрированных в отделах занятости около 95 тысяч. Поэтому у нас примерно 6,5 млн человек — это те, кто официально числятся и платят единый социальный взнос. 3 млн — государственные служащие и бюджетники, в том числе мобилизованные и те, кто получает денежное довольствие военнослужащих. Если это все сложить, то получается еще и определенная прослойка формально занятых людей, которые не платят ЕСВ, это теневая экономика. По предварительным расчетам она составляет примерно 37% от ВВП, но никто четко не может назвать цифру», — рассказал эксперт.
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По его словам, для того чтобы говорить о восстановлении Украины, нам, по расчетам Министерства экономики, нужно дополнительно 4−4,5 млн трудоспособного населения: «Уехало до 7 млн, из них 4,5 млн трудоспособного населения. То есть если говорить о необходимости восстановления экономики, те 4,5 млн трудоспособного населения теоретически должны вернуться в Украину. Но среди выехавших как беженцы, то есть кто получил статус временной защиты в странах Европейского Союза или в Америке, 30% возвращаться не будут. Они трудоустроились, устроили детей. Еще 30% затрудняются и примерно 30% подтверждают, что они готовы вернуться».
Пендзин отмечает, что, как правило, среди трудоспособного населения готовы вернуться украинцы, не нашедшие работу. Или те, кто «сидя на социалке» в Европе, удаленно работает в Украине.
Эксперт также привел пример прецедента, как бизнес решает проблему с нехваткой рабочей силы: «На Закарпатье создана мебельная фабрика, где официально владельцы подали в территориальные миграционные службы заявку о разрешениях на работу 150 трудовым мигрантам из Бангладеш».
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Пендзин продолжает: «Украине для того, чтобы обеспечить внутренний рынок труда, нужно ежегодно завозить 450 тыс. трудовых мигрантов».
Относительно качества жизни, эксперт отмечает, что в Европе она выше просто из-за того, что соотношение доходов и продовольственной корзины иначе: «Например, на продовольствие европейская семья тратит от 12 до 18 процентов своего бюджета, а в Украине — 50. На культуру и посещение мероприятий в Европе семья тратит 6,5−7 процентов бюджета, в Украине — 0,5%. На путешествия и гостиницы — 11% в Европе, в Украине — 0,1%».
Экономист отмечает, что качество жизни — это те вещи, которые позволяют вам жить более широким кругом, чем поесть, доехать на работу, заплатить коммуналку. «То есть качество жизни подразумевает определенные дополнительные расходы, связанные с вашей самореализацией как личности. В Европе достаточно большая доля идет на образование — до 12% семейного бюджета, у нас — менее 1%», — отметил экономист.
Поэтому есть нюансы, которые будут серьезно усложнять процесс возвращения украинцев из Европейского Союза. Особенно тех, кто уже трудоустроен, нашли себя.
Подробнее об инфляции, курсе гривны, долгах и международной помощи читайте в статье:

🧐 Вызовы для украинской экономики

По материалам:
Finance.ua
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