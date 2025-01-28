Почему во время войны уменьшилось количество «официально безработных»: ответ Госслужбы занятости — Finance.ua

Почему во время войны уменьшилось количество «официально безработных»: ответ Госслужбы занятости Сегодня 13:06

Почему во время войны уменьшилось количество «официально безработных»: ответ Госслужбы занятости

До начала полномасштабного вторжения Госслужба занятости ежегодно обслуживала около миллиона граждан, но эта цифра существенно сократилась. Этому есть несколько причин.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Первой причиной, как объяснила Жовтяк, является то, что большое количество трудоспособного населения уехало за границу. Несмотря на то, что беженцы могут зарегистрироваться в статусе безработных, в частности через портал «Дія», они не могут получать выплаты.

Другая причина заключается в том, что все военнообязанные при регистрации в Госслужбе занятости должны предоставить военно-учетные документы, соответствующие принципу «Работай или воюй». Если до полномасштабного вторжения в структуре безработных пропорция мужчин и женщин была примерно равная, то сегодня 80% - это женщины и 20% - мужчины.

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«Кроме того, возможным фактором, повлиявшим на желание людей регистрироваться в Службе занятости, является сокращение сроков выплат пособия по безработице во время действия военного положения. Если раньше выплаты осуществлялись в течение одного года, а для некоторых категорий населения (граждан предпенсионного возраста) — до двух лет, сейчас речь идет о трех месяцах. А для людей предпенсионного возраста — один год», — добавила Жовтяк.

По ее словам, высвободившиеся средства были направлены на:

развитие и возможности;

гранты;

обучение людей;

расширение компенсации для работодателей;

создание новых рабочих мест.

Справка Finance.ua:

Уровень официальной безработицы в Украине достиг исторического минимума. Однако речь идет именно о количестве тех, кто официально зарегистрировался как безработный. По состоянию на декабрь таких было всего 94,2 тысяч, из которых 75,8 тысяч — женщины.

Однако речь идет именно о количестве тех, кто официально зарегистрировался как безработный. По состоянию на декабрь таких было всего 94,2 тысяч, из которых 75,8 тысяч — женщины. При этом уровень безработицы остается одним из ключевых вызовов для экономики Украины как в краткосрочной перспективе, так и с учетом растущей потребности специалистов различных профессий для реализации программ восстановления.

Размер пособия по безработице рассчитывается для каждого человека индивидуально, он зависит от страхового стажа человека, его заработной платы и причины увольнения. Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах до определенного размера (статья 22 закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании Украины на случай безработицы»).

С 1 января 2025 года максимальное пособие по безработице составляет 8 тысяч гривен

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