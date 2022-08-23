Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной

Фондовый рынок
71
Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной
Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной
Платежеспособные банки получили 3,4 млрд грн чистой прибыли за январь-июль 2022 года против 39,8 млрд грн чистой прибыли за январь-июль 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доходы банков выросли на 26% по сравнению с результатом января-июля 2021 года и составили 189,1 млрд грн, расходы — на 69% до 185,7 млрд грн.
Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной

Если нужно снять наличные деньги: простые советы 🧐

По данным в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 12 раз по сравнению с январем-июнем 2021 года — до 73,560 млрд гривен.
Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что действующие сейчас 67 банков суммарно за I полугодие получили убыток в 4,647 млрд грн, однако большинство учреждений на рынке были прибыльными. В январе-июне 2022 года прибыльными были 46 банков, то есть почти 70% рынка. Суммарно они получили прибыль почти в 10 млрд грн — 9,992 млрд грн.
  • прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд. гривен);
  • Национальный банк Украины с 20 августа 2022 г. предоставил право банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Получить больше с депозита
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.