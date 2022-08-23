Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной — Finance.ua

Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной Сегодня 15:02 — Фондовый рынок

Банковская система Украины впервые с начала войны стала прибыльной

Платежеспособные банки получили 3,4 млрд грн чистой прибыли за январь-июль 2022 года против 39,8 млрд грн чистой прибыли за январь-июль 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Доходы банков выросли на 26% по сравнению с результатом января-июля 2021 года и составили 189,1 млрд грн, расходы — на 69% до 185,7 млрд грн.

По данным в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 12 раз по сравнению с январем-июнем 2021 года — до 73,560 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что действующие сейчас 67 банков суммарно за I полугодие получили убыток в 4,647 млрд грн, однако большинство учреждений на рынке были прибыльными. В январе-июне 2022 года прибыльными были 46 банков, то есть почти 70% рынка. Суммарно они получили прибыль почти в 10 млрд грн — 9,992 млрд грн.

прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд. гривен);

Национальный банк Украины с 20 августа 2022 г. предоставил право банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях.



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