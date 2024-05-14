Банки Украины показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года — Finance.ua

Банки Украины показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года Сегодня 10:06

Банки Украины показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за первый квартал 2024 года составила 40,518 млрд гривен, что на 18% больше, чем в январе-марте прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

«Главные факторы роста доходности в годовом исчислении — увеличение процентных доходов и значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций», — говорится в сообщении НБУ.

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По данным НБУ, доходы банков за январь-март 2024 г. выросли на 16% до 120,710 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 25% до 84,944 млрд гривен.

Расходы выросли на 14% до 80,192 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервов под предстоящие убытки на -1,443 млрд гривен.

«Прибыль, которую банки генерируют сегодня — это гарантия их устойчивости, ведь она позволяет банкам нарастить капитал. Кроме того, именно достаточный капитал — залог более оживленного кредитования в дальнейшем, мы уже видим такую ​​тенденцию», — подчеркнула первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

В то же время обновлены данные о годовой прибыли банков за 2023 год: уточненный годовой показатель прибыли банковской системы — 83,2 млрд гривен. Уточнение оперативных данных обусловлено доначислением отдельными банками налога на прибыль в 3,2 млрд гривен. В результате годовая сумма начисленного банкам налога на прибыль за 2023 год составила 76,6 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18 до 50% в 2023 году. Начиная с 2024 года будет ставка 25%. В декабре 2023 г. банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 г. в целом по повышенной ставке 50%. Подробно о том, как будет работать налог на сверхприбыли банков, мы рассказывали в статье по ссылке.

Платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2024 года получили 25,897 млрд гривен прибыли после налогообложения.



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