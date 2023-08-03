Банки перепишут проценты по депозитам: на какую доходность рассчитывать украинцам — Finance.ua

Банки перепишут проценты по депозитам: на какую доходность рассчитывать украинцам Сегодня 12:02 — Валюта

Банки перепишут проценты по депозитам: на какую доходность рассчитывать украинцам

В Украине после снижения учетной ставки НБУ может снизиться доходность депозитов. Ставки по вкладам в гривне уже к сентябрю могут сократиться на 1−2 процентных пункта — в среднем до 11−12% по вкладам на 3 мес. и до 16% по вкладам от 3 мес. до 1 года.

Впрочем, с учетом снижения инфляции реальная прибыль от вкладов не изменится. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии портала Обозреватель.

В третьем квартале 2023 года (июль, август, сентябрь) чистая прибыль по новым вкладам составит от 3% до 5% в гривне. Показатель зависит от срока депозита и темпов инфляции. Однако в целом вклады будут продолжать покрывать рост потребительских цен.

Замотаев напомнил, что наблюдавшийся с апреля по июнь включительно рост ставок по гривневым депозитам был результатом политики НБУ, направленной на укрепление нацвалюты.

«Регулятор ввел 3-месячные депозитные сертификаты по ставке в 25%, что совпадало с размером учетной ставки. Поэтому снижение учетной ставки станет причиной соответствующих корректировок процентов по гривневым вкладам. Но на фоне низкой инфляции, вполне адекватной военной ситуации, на доходах граждан это почти не скажется», — подчеркнул Замотаев.

В НБУ при этом считают, что снижение учетной ставки в ближайшее время не приведет к снижению ставок по депозитам.

«Снижение учетной ставки и пересмотр прогноза не должны привести к стремительному снижению депозитных ставок», — сообщили в Нацбанке.

Замотаев добавил, что в ближайшие 2−3 месяца некоторым банкам придется существенно пересмотреть ставки по валютным депозитам. Такая тенденция может задеть более трети финучреждений.

По состоянию на начало августа максимальные ставки по долларовым вкладам с размещением на 1 год составляют 3%, а рост процентов по вкладам в евро уже составил 2,3%. При этом, по мнению Замотаева, тенденция роста ставок по валютным депозитам с размещением до 1 года продлится по меньшей мере до сентября, что постепенно выведет валютные депозиты на конкурентный уровень с гривневыми вкладами.

За это время максимальные ставки по долларовым депозитам могут вырасти до 3,3% годовых, а по вкладам евро — до 2,5%.

«Таким образом, по уровню максимально возможной прибыли и с учетом возможных курсовых колебаний валютные депозиты станут пропорциональными гривневым вкладам», — считает банкир.

Также, по его прогнозу, украинцы будут активнее нести деньги в банки. Количество новых вкладов (как в гривне, так и в валюте) за третий квартал может суммарно возрасти на 5−10%. Кроме того, спрос смещается в сторону вкладов по размещению до 9 месяцев (таких будет до 80%).

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Обозреватель По материалам:

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