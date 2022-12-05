Банки Кыргызстана не принимают карты «Мир», опасаясь санкций — Finance.ua

Банки Кыргызстана не принимают карты «Мир», опасаясь санкций Сегодня 10:14 — Финтех и Карты

Банки Кыргызстана не принимают карты «Мир», опасаясь санкций

Кыргызские банки прекратили обслуживание российских платежных карт «Мир» из-за опасений попасть под санкции финансовых структур США.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Кыргызстана Кайип Куленбеков, пишет «Интерфакс».

«Кыргызские банки, прекратившие обслуживание карт „Мир“, пошли на такие меры из-за опасений попасть под санкции со стороны финансовых структур США», — сказал Куленбеков на заседании парламента Кыргызстана.

По его словам, деятельность кыргызских банков может пострадать из-за сотрудничества с системой «Мир», поскольку санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов банков за рубежом.

Куленбеков добавил, что Нацбанк Кыргызстана не оказывал давления на банки при принятии решения по обслуживанию карт «Мир».

На начало ноября половина кыргызских банков приостановили обслуживание карт «Мир».

Всего в стране 23 коммерческих банка. Продолжают принимать карты «Мир» банки «Толубай», «Евразийский сберегательный», Кыргызский коммерческий банк, «Капитал», «Керемет», РСК и ЭкоИсламикБанк.

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Економічна Правда По материалам:

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