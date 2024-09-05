Австрийская авиационная компания могла поставлять в рф запчасти в обход санкций — Finance.ua

Австрийская авиационная компания могла поставлять в рф запчасти в обход санкций Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Австрийская компания Diamond Aircraft могла поставлять в рф через Китай запчасти и двигатели к своим самолетам в обход санкций.

Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung

Взрывоопасные экспортные соглашения в Австрии: согласно российским контрактам, двигатели и даже целые самолеты отечественных производителей могут попасть в москву через Китай. Как считается, пластиковые детали для беспилотников и других систем вооружений также «неосознанно» попадают к путину через Пекин, Арабские Эмираты и другие страны", — говорится в статье.

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В ней, в частности, рассказывается о компании Diamond Aircraft из города Винер-Нойштадт в Нижней Австрии, которая «делает хороший бизнес на своих частных самолетах по всему миру». При этом как сама материнская компания, так и ее дочерняя компания Austro Engines, согласно сообщениям, поддерживают тесные деловые отношения с китайскими компаниями — «в конце концов, компания сейчас является частью китайского автохолдинга Wanfeng Auto Holding Group».

«Но именно здесь, очевидно, и начинаются проблемы: поставки будут идти не в Поднебесную, а в россию. По крайней мере, один из конечных потребителей, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), участвует в производстве смертоносных беспилотников, используемых российской армией в войне против Украина, например, УЗГА поставляет российскому Ульяновскому институту гражданской авиации красно-бело-красные (австрийские. — Ред.) запчасти к двигателям для самолетов Diamond DA40NG и двигатель E4-A от Austro Engine. Общая сумма нового контракта составляет около 52 млн рублей (около 510 тыс. евро)», — говорится в статье.

Со ссылкой на украинские источники Kronen Zeitung сообщает, что австрийские самолеты также используются для подготовки пилотов истребителей. «Все это происходит, несмотря на угрозу санкций и запрет ЕС на их обход. Украинские власти выражают решительный протест, а Управление государственной безопасности и разведки начало предварительное расследование», — отмечается в материале.

Австрийская компания Diamond Aircraft опровергла обвинение. «Самолеты не подлежат экспортным ограничениям. Со всем тем, в результате тщательных проверок мы иногда воздерживаемся от потенциальных деловых операций. Расследуются конкретные подозрения относительно несанкционированных поставок. В случае с россией также были подозрения, но они были однозначно опровергнуты», — заявили в компании.

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Вместе с тем, в материале Kronen Zeitung говорится также о том, что австрийская компания FACC, также в значительной степени принадлежащая китайской государственной оборонной компании Aviation Industry Corporation of China (AVIC), могла поставлять россии свою пластиковую продукцию во время вторжения в Украину. Документы, имеющиеся в наличии в газете, свидетельствуют, что российские компании импортировали продукцию FACC на сумму 230 тыс. долларов США в 2023 году. В самой FACC отвергли обвинения.

Укрінформ По материалам:

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