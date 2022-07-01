Австралия ввела санкции против любовницы и семьи президента рф — Finance.ua

Австралия ввела санкции против любовницы и семьи президента рф Сегодня 12:33

Австралия ввела персональные санкции против предполагаемой любовницы президента рф владимира путина Алины Кабаевой. Кроме того, в черный список внесли членов семьи путина: они возглавляют газовые компании, порты, а также фонд «Газпрома».

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте правительства Австралии. Кабаева является председателем совета директоров одного из крупнейших медиахолдингов «Национальная Медиа Группа». Как известно, путин до 2014 года был женат на Людмиле Шкребневой, в браке с ней родились две дочери — Екатерина и Мария. В 2013 году супруги публично заявили о намерении расторгнуть брак по взаимному желанию.

Однако еще в 2008 году газета «Московский корреспондент» опубликовала материал, в котором сообщила о романтических отношениях между гимнасткой и политиком, которую президент рф сразу назвал «ложной». Кабаева же от комментариев воздержалась, а статью попросила опровергнуть.

Против кого ввели санкции:

Алина Кабаева, предполагаемая любовница путина;

Игорь Александрович Путин, директор международного морского порта;

Михаил Евгеньевич Путин, Согар;

Роман Игоревич Путин, MRT Group;

Юрий Николаевич Шамалов, Газфонд;

Александр Григорьевич Плехов;

Михаил Александрович Клишин;

Сергей Николаевич Горков,

Рик Шеманович Нисанов,

Евгений Григорьевич Новицкий;

Григорий Викторович Березкин;

Игорь Альбертович Касаев;

Ирек Энварович Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф;

Виталий Геннадиевич Савельев, министр транспорта рф;

Дмитрий Николаевич Патрушев, министр сельского хозяйства рф;

Мария Алексеевна Львова-Белова, уполномоченная по правам детей в рф.

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Обозреватель По материалам:

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