Audi отзывает более 10 тысяч электрокаров e-tron GT из-за неисправности тормозной системы — Finance.ua

Audi отзывает более 10 тысяч электрокаров e-tron GT из-за неисправности тормозной системы Сегодня 04:15 — Технологии&Авто

Audi отзывает более 10 тысяч электрокаров e-tron GT из-за неисправности тормозной системы

Недавно компания Porsche отозвала более 30 тыс. электрокаров Taycan из-за проблем с тормозной системой, и теперь аналогичная проблема обнаружена у моделей Audi e-tron GT и RS e-tron GT. Напомним, эти авто унифицированы между собой по некоторым узлам и агрегатам.

Согласно данным из сообщения от Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), у нарушенных Audi e-tron GT и RS e-tron GT передние тормозные шланги могут трескаться из-за излишнего изгиба и напряжения материала.

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При образовании трещин начинает вытекать тормозная жидкость, что может привести к увеличению хода педали тормоза, увеличению тормозного пути и даже отказу передних тормозов в случае полной утечки жидкости.

Система предупреждения о низком уровне тормозной жидкости должна сработать и предупредить владельца о проблеме. Под отзывную кампанию подпадают Audi e-tron GT и RS e-tron GT в США и Канаде. Затронуты экземпляры 2022−2024 годов выпуска. Всего в США отозвано 9653 автомобиля, а в Канаде — 536 автомобилей.

Пока что Audi получила только два гарантийных запроса, связанных с этой проблемой, и не имеет информации о травмах или авариях.

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В ближайшее время владельцы упомянутых автомобилей получат уведомление об отзыве. Дилеры бесплатно заменят передние тормозные шланги новыми.

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Ampercar По материалам:

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