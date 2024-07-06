Audi отзывает более 10 тысяч электрокаров e-tron GT из-за неисправности тормозной системы — Finance.ua
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Audi отзывает более 10 тысяч электрокаров e-tron GT из-за неисправности тормозной системы

Технологии&Авто
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Audi отзывает более 10 тысяч электрокаров e-tron GT из-за неисправности тормозной системы
Audi отзывает более 10 тысяч электрокаров e-tron GT из-за неисправности тормозной системы
Недавно компания Porsche отозвала более 30 тыс. электрокаров Taycan из-за проблем с тормозной системой, и теперь аналогичная проблема обнаружена у моделей Audi e-tron GT и RS e-tron GT. Напомним, эти авто унифицированы между собой по некоторым узлам и агрегатам.
Согласно данным из сообщения от Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), у нарушенных Audi e-tron GT и RS e-tron GT передние тормозные шланги могут трескаться из-за излишнего изгиба и напряжения материала.
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При образовании трещин начинает вытекать тормозная жидкость, что может привести к увеличению хода педали тормоза, увеличению тормозного пути и даже отказу передних тормозов в случае полной утечки жидкости.
Система предупреждения о низком уровне тормозной жидкости должна сработать и предупредить владельца о проблеме. Под отзывную кампанию подпадают Audi e-tron GT и RS e-tron GT в США и Канаде. Затронуты экземпляры 2022−2024 годов выпуска. Всего в США отозвано 9653 автомобиля, а в Канаде — 536 автомобилей.
Пока что Audi получила только два гарантийных запроса, связанных с этой проблемой, и не имеет информации о травмах или авариях.
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В ближайшее время владельцы упомянутых автомобилей получат уведомление об отзыве. Дилеры бесплатно заменят передние тормозные шланги новыми.
Накануне компания Audi представила самый мощный Q8 с двигателем внутреннего сгорания за всю историю модели.
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По материалам:
Ampercar
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