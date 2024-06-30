Представлен самый мощный кроссовер Audi RS Q8 (фото) — Finance.ua

Представлен самый мощный кроссовер Audi RS Q8 (фото) Сегодня 03:25 — Технологии&Авто

Представлен самый мощный кроссовер Audi RS Q8 (фото), Фото: Audi

Представлен новый Audi RS Q8. Заряженный кроссовер прошел модернизацию вслед за стандартным Q8, а также получил новую мощную версию Performance.

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Audi.

Фото: Audi

Стандартный кроссовер Audi RS Q8 сохраняет 600-сильный V8 твин-турбо объемом 4,0 л, а вот в варианте Performance его отдачу увеличили до 640 л.с. и 850 Н∙м. Это самый мощный кроссовер Audi. Кроме того, установлен спортивный выхлоп.

Фото: Audi

Новый Audi RS Q8 Performance может разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 280 или 305 км/ч. К тому же он установил новый рекорд круга на Нюрбургринге среди кроссоверов — 7 мин и 36,698 с.

В салоне Audi RS Q8 установлены спортивные кресла и руль. В украшении использованы кожа, алькантара и карбон.

Фото: Audi

Все Audi RS Q8 2024 сохраняют полный привод со спортивным задним дифференциалом, управляемые задние колеса, пневмоподвеску и активные стабилизаторы. В версии Performance установлены карбоново-керамические тормоза диаметром 440 мм спереди и 370 мм сзади.

Отличить новый Audi RS Q8 можно по измененной передней части. Вариант Performance также получил карбоновый декор и 22-дюймовые диски.

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Фокус По материалам:

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