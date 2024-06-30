Представлен самый мощный кроссовер Audi RS Q8 (фото) — Finance.ua
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Представлен самый мощный кроссовер Audi RS Q8 (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый мощный кроссовер Audi RS Q8 (фото)
Представлен самый мощный кроссовер Audi RS Q8 (фото), Фото: Audi
Представлен новый Audi RS Q8. Заряженный кроссовер прошел модернизацию вслед за стандартным Q8, а также получил новую мощную версию Performance.
Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Audi.
Фото: Audi
Фото: Audi
Стандартный кроссовер Audi RS Q8 сохраняет 600-сильный V8 твин-турбо объемом 4,0 л, а вот в варианте Performance его отдачу увеличили до 640 л.с. и 850 Н∙м. Это самый мощный кроссовер Audi. Кроме того, установлен спортивный выхлоп.
Фото: Audi
Фото: Audi
Новый Audi RS Q8 Performance может разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 280 или 305 км/ч. К тому же он установил новый рекорд круга на Нюрбургринге среди кроссоверов — 7 мин и 36,698 с.
В салоне Audi RS Q8 установлены спортивные кресла и руль. В украшении использованы кожа, алькантара и карбон.
Фото: Audi
Фото: Audi
Все Audi RS Q8 2024 сохраняют полный привод со спортивным задним дифференциалом, управляемые задние колеса, пневмоподвеску и активные стабилизаторы. В версии Performance установлены карбоново-керамические тормоза диаметром 440 мм спереди и 370 мм сзади.
Отличить новый Audi RS Q8 можно по измененной передней части. Вариант Performance также получил карбоновый декор и 22-дюймовые диски.
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По материалам:
Фокус
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