Армия восстановления: сколько безработных присоединилось к программе (инфографика) — Finance.ua
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Армия восстановления: сколько безработных присоединилось к программе (инфографика)

Казна и Политика
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Армия восстановления: сколько безработных присоединилось к программе (инфографика)
Армия восстановления: сколько безработных присоединилось к программе (инфографика)
К «Армии восстановления» присоединилось 102,787 тыс. безработных. На выплату заработной платы направили 709 млн грн.
Об этом сообщила Государственная служба занятости.
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По данным Государственной службы занятости, с начала действия программы было выдано 102 787 направлений на выполнение общественно полезных работ.

В каких областях присоединились к программе

Больше всего граждан присоединилось в Харьковской области (19 909 направлений). В общей сложности к проекту привлечены 19 регионов.

Больше всего направлений выдано в:

  • Донецкой области — 12 863 направления;
  • Киевской -12 082;
  • Полтавской — 11 673;
  • Черниговский -11 178.
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На выплату заработной платы за участие в правительственном проекте Армия восстановления уже выделено 709 млн грн.
Армия восстановления: сколько безработных присоединилось к программе (инфографика)
В ГСЗ отмечают, что оплата за общественно полезные работы составляет почти 11 тыс. грн за полный отработанный месяц.

Справка Finance.ua:

  • проект «Армия восстановления» был введен правительством осенью 2022 года с целью привлечения временно потерявших работу людей к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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