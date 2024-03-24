Армия восстановления: сколько безработных присоединилось к программе (инфографика) — Finance.ua

Армия восстановления: сколько безработных присоединилось к программе (инфографика)
К «Армии восстановления» присоединилось 102,787 тыс. безработных. На выплату заработной платы направили 709 млн грн.
Об этом сообщила Государственная служба занятости.
По данным Государственной службы занятости, с начала действия программы было выдано 102 787 направлений на выполнение общественно полезных работ.
В каких областях присоединились к программе
Больше всего граждан присоединилось в Харьковской области (19 909 направлений). В общей сложности к проекту привлечены 19 регионов.
Больше всего направлений выдано в:
- Донецкой области — 12 863 направления;
- Киевской -12 082;
- Полтавской — 11 673;
- Черниговский -11 178.
На выплату заработной платы за участие в правительственном проекте Армия восстановления уже выделено 709 млн грн.
В ГСЗ отмечают, что оплата за общественно полезные работы составляет почти 11 тыс. грн за полный отработанный месяц.
Справка Finance.ua:
- проект «Армия восстановления» был введен правительством осенью 2022 года с целью привлечения временно потерявших работу людей к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ.
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