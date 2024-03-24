Армия восстановления: сколько безработных присоединилось к программе (инфографика) — Finance.ua

Армия восстановления: сколько безработных присоединилось к программе (инфографика) Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Армия восстановления: сколько безработных присоединилось к программе (инфографика)

К «Армии восстановления» присоединилось 102,787 тыс. безработных. На выплату заработной платы направили 709 млн грн.

Об этом сообщила Государственная служба занятости.

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По данным Государственной службы занятости, с начала действия программы было выдано 102 787 направлений на выполнение общественно полезных работ.

В каких областях присоединились к программе

Больше всего граждан присоединилось в Харьковской области (19 909 направлений). В общей сложности к проекту привлечены 19 регионов.

Больше всего направлений выдано в:

Донецкой области — 12 863 направления;

Киевской -12 082;

Полтавской — 11 673;

Черниговский -11 178.

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На выплату заработной платы за участие в правительственном проекте Армия восстановления уже выделено 709 млн грн.

В ГСЗ отмечают, что оплата за общественно полезные работы составляет почти 11 тыс. грн за полный отработанный месяц.

Справка Finance.ua:

проект «Армия восстановления» был введен правительством осенью 2022 года с целью привлечения временно потерявших работу людей к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ.

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