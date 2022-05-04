АРМА возобновило продажу арестованных активов через СЕТАМ — Finance.ua

АРМА возобновило продажу арестованных активов через СЕТАМ

АРМА возобновило продажу арестованного имущества через систему электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции).

Об этом сообщает Правительственный портал

На государственный аукцион выставлены украшения, пищевые добавки, стоматологические материалы, запчасти для транспортных средств, одежда и обувь, парфюмерия, коллекционные фигурки и пр. Общая стартовая сумма лотов составляет 8,4 млн грн.

Средства от продаж вместе с начисленными на них процентами являются потенциальным доходом государственного бюджета в случае вынесения приговоров о конфискации. В то же время, в случае отмены арестов или оправдательных приговоров, капитализированные денежные активы возвращаются законным владельцам.

«В нынешних условиях реализация арестованного имущества — наиболее эффективный способ сохранения его стоимости. Средства от продаж будут накапливаться в государственном банке, поэтому государство сможет извлечь большую выгоду после конфискации соответствующего имущества», — отметил руководитель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Дмитрий Жоравович.

Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с ГП «СЕТАМ», чтобы использовать потенциал рынка арестованных активов для восстановления экономики Украины.

«Возобновление продажи арестованных активов за коррупционные преступления — это позитивный сигнал для рынка в целом. Ждем также от АРМА лоты с имуществом одиозных коллаборантов и сторонников российской федерации, выявленных после начала войны», — прокомментировал генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

Напомним, в государственный бюджет Украины за январь 2022 года управители арестованных активов перечислили почти 3,5 млн гривен чистых поступлений, что больше, чем за весь предыдущий год.

Сумма средств на депозитных счетах Агентства по розыску и менеджменту активов на начало февраля 2022 года составила более 800 млн в гривневом эквиваленте.

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